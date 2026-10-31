بحث تطوير خدمات التجزئة في مجمعات «محمد بن راشد للإسكان» السكنية

دبي- البيان

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع «جرانديوس سوبر ماركت»، لدراسة إمكانية تطوير خدمات البيع بالتجزئة، وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان المجمعات السكنية التابعة للمؤسسة، بما يعزز تكامل الخدمات، ويرتقي بجودة حياة الأسر.

وجرى توقيع المذكرة في مقر المؤسسة بدبي، بحضور محمد حسن الشحي المدير التنفيذي للمؤسسة، وغسان عبود رئيس مجلس إدارة «غسان عبود القابضة». ووقّعها عن المؤسسة نورة محمد الرميثي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، وعن «جرانديوس سوبر ماركت» أحمد عبود الرئيس التنفيذي المالي لدى «غسان عبود القابضة».

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون والاستفادة من خبرات «جرانديوس» في قطاع التجزئة، ودراسة فرص توفير خدمات ومنتجات تلبي الاحتياجات اليومية للسكان بالقرب من مساكنهم، إلى جانب بحث فرص التعاون الاستثماري مستقبلاً، وفق القوانين والإجراءات المعمول بها لدى المؤسسة.

وأكدت نورة محمد الرميثي حرص المؤسسة على تعزيز مقومات المجتمعات السكنية المتكاملة، من خلال دراسة احتياجات السكان، وبناء شراكات تسهم في تطوير الخدمات المتاحة لهم، مشيرة إلى أن المذكرة تتيح بحث فرص التعاون مع «جرانديوس»، والاستفادة من خبراتها في قطاع التجزئة، بما يدعم توفير الاحتياجات اليومية بالقرب من المساكن، ويعزز راحة الأسر وجودة حياتها.