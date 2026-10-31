«نيكون 2026» يستعرض 80 بحثاً في أنظمة الكهرباء والطاقة



اختتمت جامعة دبي، بالتعاون مع فرع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الإمارات، أعمال المؤتمر الدولي لأنظمة الكهرباء والطاقة «نيكون 2026»، بمشاركة باحثين وخبراء وممثلين عن القطاع الصناعي من 20 دولة، وذلك في فندق إمباسي سويتس من هيلتون دبي الخليج التجاري.

وشهد المؤتمر تقديم 80 ورقة بحثية محكّمة، وأربع محاضرات رئيسية، وأربع محاضرات صناعية، وحلقتين نقاشيتين، إلى جانب جلسات بحثية ومؤتمر الفروع الطلابية لمعهد IEEE ومسابقة الابتكار لطلبة البكالوريوس.

وافتتح المؤتمر الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة الرئيس الفخري للمؤتمر، مؤكداً أهمية جمع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاع الصناعي لتعزيز التعاون وإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن استضافة المؤتمر تعكس مكانة الإمارات في مجال الابتكار والتكنولوجيا ودورها في تعزيز الشراكات البحثية وتبادل المعرفة.

وتناول البرنامج العلمي أربعة مسارات رئيسية، هي الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، والصناعة الذكية وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وشمل 10 جلسات تقنية متخصصة وجلستين لعرض الملصقات البحثية، إضافة إلى محاضرات ونقاشات تناولت أحدث التطورات العلمية والتطبيقات الصناعية للأبحاث.

وتولى الرئاسة العامة للمؤتمر الأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس جامعة دبي للشؤون الأكاديمية ورئيس فرع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الدولة، والدكتور غلام أمجد حسين، مدير برنامج الهندسة الكهربائية في الجامعة ورئيس فرع الطاقة والطاقة الكهربائية بالجمعية، والدكتور طارق غود، رئيس فريق تكامل الشبكات الذكية في مجموعة البحث والتطوير بهيئة كهرباء ومياه دبي.

وحظي المؤتمر برعاية تقنية من جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، ومن المقرر نشر الأوراق البحثية المقبولة في مكتبتها الرقمية «IEEE Xplore»، وفق إجراءات ومتطلبات النشر المعتمدة.

وشاركت هيئة كهرباء ومياه دبي شريكاً صناعياً، وشركة «SureFlow» راعياً ذهبياً، وشركة «DSAT Consulting Services» راعياً فضياً، في حين شاركت كليات التقنية العليا شريكاً أكاديمياً، وفعاليات دبي للأعمال شريكاً للوجهة المستضيفة.