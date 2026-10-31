«كهرباء الشارقة» تستعرض تطويرمشروعاتها بالذكاء الاصطناعي



استعرضت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروعاتها لتطوير قطاعي المياه والكهرباء وتوظيف الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى «الشارقة محطة المستقبل»، الذي نظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على مدار يومين، تحت عنوان «الاستدامة» وبشعار «من المختبر إلى الأسواق».

وفي جلسة حول مستقبل المياه استعرض المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بالهيئة، مشروعات استراتيجية، تتجاوز تكلفتها 5.2 مليارات درهم، تشمل محطة تحلية وشبكات نقل ومحطات ضخ وخزانات، بما يضيف 270 مليون جالون إلى السعة التخزينية.

وتشمل المشروعات إنشاء أول محطة مستقلة لتحلية المياه في الإمارة بتقنية التناضح العكسي، بطاقة إنتاجية تبلغ 410 آلاف متر مكعب يومياً، لتزويد 1.4 مليون نسمة بمياه الشرب، على أن تصل إلى التشغيل الكامل في الربع الرابع من 2028، كما استعرض مشروع مراقبة شبكة توزيع المياه بالذكاء الاصطناعي من خلال غرفة تحكم، إلى جانب العدادات الذكية وأنظمة المعلومات الجغرافية، بما يسهم في تحليل البيانات، ورفع كفاءة الإنتاج والتوزيع وتقليل الهدر والكشف عن التسربات.

وتناول السركال أهداف استراتيجية الأمن المائي للدولة 2036، ومنها خفض الطلب على الموارد المائية 21 %، ورفع مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 %، وتعزيز مخزون الطوارئ، بما يوفر سعة تخزين تكفي يومين في الظروف العادية.

وفي جلسة الكهرباء تناول المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة، جهود تطوير الشبكات وتهيئتها لاستيعاب الطاقة النظيفة ورفع كفاءتها، مستعرضاً حلول التحكم في الطاقة غير الفعالة، وتحديث شبكات الضغط العالي وتحويلها من النظام الحلقي إلى الشبكي، إلى جانب أنظمة المحطات الذكية.

وأوضح أن التقنيات المتقدمة المستخدمة في تشغيل شبكات ومحطات الضغط العالي أسهمت في خفض الفاقد بنسبة 25 %، وتقليل الأعطال بنسبة 40 %، مؤكداً أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة.