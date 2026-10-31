افتتاح «مركز راشد بن محمد» لتحفيظ القرآن في القوز الأولى

«إسلامية دبي» توفر برامج حضورية وعن بُعد وحلقة جديدة للفتيات في نوفمبر



برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مركز الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة القوز الأولى، ضمن جهودها للتوسع في خدمات التعليم القرآني، وتوفير مراكز قريبة من الأحياء السكنية، تتيح للنساء والفتيات فرصاً أوسع لحفظ كتاب الله وتعلّمه.

ويقدم المركز برامج تعليمية، تجمع بين الحضور المباشر والتعلم عن بُعد، مع خيارات مرنة خلال الفترتين الصباحية والمسائية وعطلة نهاية الأسبوع، بما يراعي الظروف الأسرية والدراسية والعملية للدارسات، ويعزز قدرتهن على مواصلة التعلم.

وتشمل البرامج حلقات لحفظ جزء عمّ وسورة البقرة، والتلقين وتصحيح التلاوة، وتعليم أحكام التجويد وتطبيقها عملياً، إلى جانب تفسير الآيات وتوضيح معانيها، بما يجمع بين إتقان التلاوة وفهم القرآن الكريم، وترسيخ القيم والأخلاق الإسلامية، كما يستعد المركز لإطلاق حلقة مخصصة للفتيات خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة المراكز المعرفية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم بالدائرة، أن افتتاح المركز يمثل إضافة إلى منظومة الخدمات القرآنية في الإمارة، ويجسد الحرص على تطوير أساليب التعليم، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما ينسجم مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وقالت، إن الدائرة تحرص على توفير بيئة تعليمية متميزة، تجمع بين جودة البرامج ومرونة تقديمها، وتتيح للنساء والفتيات فرصاً أوسع لحفظ كتاب الله وتعلّمه وتدبر معانيه، مشيرة إلى أن تطوير الخدمات القرآنية لا يقتصر على زيادة أعداد المراكز والحلقات، بل يشمل الارتقاء بالتجربة التعليمية، وتقديم برامج تراعي احتياجات الدارسات، وتسهم في بناء المعرفة القرآنية، وتعزيز القيم الإيمانية والتربوية.

ويأتي افتتاح المركز في إطار توجه الدائرة إلى توسيع انتشار مراكز تحفيظ القرآن الكريم في المناطق السكنية، بما يواكب النمو العمراني والسكاني في دبي، ويعزز دور هذه المراكز في خدمة المجتمع والأسرة.

ودعت الدائرة الراغبات إلى الالتحاق بحلقات المركز، والاستفادة من برامجه المتنوعة.