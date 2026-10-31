«الإمارات للسرطان» توعي بسرطان الثدي بالفجيرة



نظمت جمعية الإمارات للسرطان فعالية «يوم الفجيرة الوردي» على شاطئ المظلات في الفجيرة، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتعزيز الوعي بأهمية الفحوصات الدورية والدعم النفسي والاجتماعي للمصابات.

وشهدت الفعالية مشاركة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومعالي محمد أحمد اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس البرلمان العربي، والدكتورة عائشة خميس الظنحاني، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية وخاصة، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، وأعضاء الجمعية وعدد من السيدات وأفراد المجتمع.

وتضمنت الفعالية أنشطة توعية، إلى جانب تقديم استشارات صحية وإرشادات وقائية، والتعريف بأهمية الفحوصات الدورية، وتسليط الضوء على دور الدعم النفسي والاجتماعي في مساندة المرضى.

وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض أن تنظيم هذه الفعالية يأتي امتداداً لرسالة الجمعية في نشر الوعي الصحي وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه مرضى السرطان، مشيراً إلى أن التوعية المستمرة والكشف المبكر يمثلان ركيزتين أساسيتين في مواجهة المرض.

وأضاف أن دعم المصابات والناجيات مسؤولية إنسانية ومجتمعية تتطلب تضافر جهود المؤسسات والأفراد، لنشر الأمل والإيجابية وتحقيق أثر مجتمعي مستدام.