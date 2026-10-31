شرطة دبي تستعرض جهودها في تعزيز الثقافة المرورية عبر بودكاستها



أكد العقيد طلال عبد الله المنصوري، مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، حرص الشرطة على تعزيز الثقافة المرورية لدى مختلف مستخدمي الطريق، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وخفض الحوادث، خصوصاً تلك التي تؤدي إلى وفيات، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور تنظم 8 حملات توعوية رئيسية سنوياً، من بينها 4 حملات مشتركة مع الشركاء على المستويين المحلي والاتحادي، بهدف تعزيز القيادة الآمنة على الطرق.

وأوضح، خلال حلقة من برنامج «بودكاست شرطة دبي»، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة الامارة، والمنشورة عبر عدد من المنصات الرقمية، أبرزها «أبل بودكاست» و«سبوتيفاي»، أن تنظيم هذه الحملات يأتي بعد إجراء دراسات تحليلية حول أبرز مسببات الحوادث المرورية على الطرق، مثل الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان كافية، وحوادث الدهس، وغيرها.

وبيّن خلال الحلقة، التي يقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي، أن الحملات المرورية الرئيسية تتزامن مع حملات توعوية أخرى تُنظّم على مدار العام، تماشياً مع المستجدات المرورية، وتستهدف مختلف فئات المجتمع، مثل سائقي الدراجات النارية والمشاة وغيرهم، وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية بالتثقيف المروري في شرطة دبي والشركاء الخارجيين.

وأوضح أن هذه الحملات تترافق أيضاً مع تنظيم محاضرات مرورية، بالتعاون مع عدد من الشركات، بهدف تثقيف السائقين، إلى جانب توعية رجال الأمن في المدارس، بما يعزز السلامة المرورية للطلبة. وبيّن أن هذه الجهود تتكامل مع التثقيف الذكي أو الرقمي، من خلال إيصال الرسائل التوعوية هاتفياً إلى مختلف شرائح المجتمع.

وتطرق العقيد المنصوري إلى منصة «السلامة المرورية»، التي أطلقتها شرطة دبي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية، مبيناً أنها تهدف إلى نشر الوعي المروري، وتشجيع أفراد المجتمع على الالتزام بقواعد السير والقيادة بمسؤولية، بما يسهم في تعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وترسيخ ثقافة مرورية آمنة ومستدامة.