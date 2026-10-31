جائزة منصور بن زايد الزراعية تطلق فعاليات دورتها الخامسة



انطلقت الجمعة الماضي فعاليات المهرجانات والمسابقات المصاحبة للدورة الخامسة 2026–2027 من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، التي تنظمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ضمن مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، بمشاركة خمسة مهرجانات متخصصة و97 مسابقة تغطي مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والغذائي، وتهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الابتكار وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.

وتشمل الفعاليات المهرجان الغذائي، ومهرجان الثروة الحيوانية، ومهرجان الزهور، ومهرجان العسل، والمهرجان النباتي، بما يتيح للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين والمنتجين المحليين عرض منتجاتهم وتجاربهم، والتنافس في مجالات متنوعة، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجمهور والتعريف بجودة المنتجات الوطنية وتنوعها.

وأكدت موزة سهيل المهيري، رئيس اللجنة العليا للجائزة، أن المهرجانات والمسابقات المصاحبة تمثل امتداداً للدور المجتمعي للجائزة، وتسهم في توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع للاستفادة من برامجها، وخصوصاً الأسر المنتجة، بما يساعدها على إبراز منتجاتها وتطوير أعمالها وتعزيز حضورها في السوق المحلي.

من جانبه، أكد مبارك القصيلي المنصوري، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة، أن تنظيم خمسة مهرجانات متخصصة و97 مسابقة يعكس حرص الجائزة على تنويع مجالات المشاركة وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المنتجين لإبراز تجاربهم ومنتجاتهم، بما يدعم تنوع الإنتاج الزراعي والحيواني والغذائي في الدولة.

وأضاف أن المسابقات تشجع المشاركين على الاهتمام بجودة الإنتاج وتطوير المنتجات وتبني الممارسات الحديثة، فيما تسهم المهرجانات في التعريف بمختلف مجالات الإنتاج المحلي وجهود العاملين في القطاع الزراعي والغذائي.



ويضم جناح الجائزة في مهرجان الشيخ زايد 40 كشكاً لعرض المنتجات المحلية والتعريف بتنوعها، منها 10 أكشاك مخصصة للفائزين بالمراكز الأولى في الدورة الرابعة، فيما تعرض الأكشاك الـ30 الأخرى منتجات متنوعة من مجالات الإنتاج المحلي والمشاريع المشاركة.

ويقدم الجناح كذلك معرضاً زراعياً يستعرض قصة الزراعة في دولة الإمارات وتطورها عبر الزمن، من خلال عرض الأدوات والمعدات التي استخدمها المزارعون قديماً، ومقارنتها بالتقنيات الحديثة المستخدمة اليوم، بما يتيح للزوار، ولا سيما الأجيال الجديدة، التعرف إلى الموروث الزراعي الإماراتي والتحولات التي شهدها القطاع.

كما يضم الجناح قسماً للطبخ الحي يقدم تجارب تفاعلية توضح استخدامات المنتجات الغذائية المحلية في إعداد الأطباق المختلفة، ويسلط الضوء على تنوعها وجودتها وإمكانات توظيفها في قطاع التصنيع الغذائي.



5 مهرجانات متخصصة



وتتنوع موضوعات المهرجانات الخمسة لتغطي مجالات الإنتاج المحلي؛ إذ يركز المهرجان الغذائي على المنتجات والمشاريع الإماراتية العاملة في الإنتاج والتصنيع الغذائي، فيما يبرز مهرجان الثروة الحيوانية جهود المربين والممارسات المتميزة في التربية والإنتاج.

ويحتفي مهرجان الزهور بالزراعة التجميلية وتنسيق الزهور، بينما يسلط مهرجان العسل الضوء على جودة العسل المحلي وجهود النحالين، ويستعرض المهرجان النباتي تنوع المحاصيل والإنتاج النباتي والممارسات الزراعية التي تسهم في تحسين كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وتواصل جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي استقبال طلبات المشاركة في مختلف فئاتها حتى 15 ديسمبر 2026، بما يتيح للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين والمنتجين المحليين فرصة إبراز تجاربهم والتنافس والاستفادة من برامج الجائزة في تطوير الإنتاج وتعزيز الابتكار والاستدامة.