لطيفة بنت محمد: فخر محمد بن راشد بي أعظم وسام

أعربت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن فخرها واعتزازها بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وصفها فيها بأنها «وجه دبي وصوت دبي أمام العالم»، مؤكدة أنها تمثل مصدر فخر واعتزاز لها، ودافعاً لمواصلة العطاء وخدمة الوطن، معربة عن تقديرها لثقته ودعمه، واعتزازها بحمل اسم دبي وتمثيل دولة الإمارات أمام العالم.

ودونت سموها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" : "أبي الغالي، كلماتك تسكن القلب، وفخرك بي هو أعظم وسام أحمله، وأكبر دافع لي لأواصل العطاء بكل حب وإخلاص.. أن أحمل اسم دبي، وأمثّل وطني وأوصل رسالته إلى العالم، مسؤولية أعتز بها، وشرف أستمد منه قوتي وإلهامي.. كل ما أقدّمه هو امتداد لما زرعته فينا من حب الوطن، والإيمان بقدرات أبنائه، والطموح الذي لا يعرف حدوداً.. أدامك الله لنا عزاً وفخراً وسنداً، وحفظك يا أغلى أب ".