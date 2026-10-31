لطيفة بنت محمد: فخر والدي بي أعظم وسام أحمله وتمثيل دبي شرف أعتز به

أعربت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عن اعتزازها وفخرها بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدة أن فخره بها يمثل أعظم وسام تحمله، وأكبر دافع لها لمواصلة العطاء بكل حب وإخلاص.

وقالت سموها في تدوينة على حسابها في منصة إكس: "أبي الغالي، كلماتك تسكن القلب، وفخرك بي هو أعظم وسام أحمله، وأكبر دافع لي لأواصل العطاء بكل حب وإخلاص".

وأضافت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد: "أن أحمل اسم دبي، وأمثّل وطني وأوصل رسالته إلى العالم، مسؤولية أعتز بها، وشرف أستمد منه قوتي وإلهامي".

واختتمت سموها: "كل ما أقدّمه هو امتداد لما زرعته فينا من حب الوطن، والإيمان بقدرات أبنائه، والطموح الذي لا يعرف حدوداً. أدامك الله لنا عزاً وفخراً وسنداً، وحفظك يا أغلى أب".