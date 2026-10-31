دبي.. لجنة تأمين الفعاليات تناقش استعدادات احتفال رأس السنة

ترأس العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع الأول لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2027م، وذلك في قاعة الاجتماعات بشركة إعمار، بحضور العميد أحمد كميدش من القيادة العامة للدفاع المدني، والعميد عبدالله الكاش، مدير إدارة الفعاليات والمواكب في الإدارة العامة للمرور، والعقيد أحمد سالم المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، وعدد من الضبط وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف المؤسسات الحكومية في إمارة دبي واللجنة المنظمة.

وأكد العميد الكتبي أن احتفالية رأس السنة تعد من أهم وأبرز الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي والتي تستقطب اهتمام ومتابعة العالم وباتت تشغل حيزاً عالمياً لافتاً حيث أصبحت الحدث الأبرز لدى جميع وسائل الاعلام العالمية وجميعها تسلط الضوء على برج خليفة موقع الحدث الرئيسي، ومن خلال عملنا في لجنة تأمين الفعاليات نلتمس زيادة الحضور عاماً بعد عام لمشاهدة الألعاب النارية والاحتفال بالسنة الجديدة وكثير من سكان العالم يفضلون قضاء احتفالات رأس السنة في دبي، وهذا يشكل تحدي للجنة تأمين الفعاليات لتكون قادرة على إدارة الحدث بكل احترافية وعكس صورة مشرفة لإمارة دبي وتثبيت مكانتها العالمية كقبلة منفردة لإدارة الفعاليات والأنشطة بمختلف مستوياتها.

واستمع العميد الكتبي والحضور إلى شرح من اللجنة المنظمة في إعمار عن مواقع الفعاليات والأنشطة وطرق دخول وخروج الجمهور، مشيداً بفريق لجنة تأمين الفعاليات الذي يزداد تطورا وانسجاما كل سنة، وقد بدا ذلك واضحا في الكثير من الفعاليات التي يديرها الفريق والذي اكتسب خبرة كبيرة في هذا المجال.

ووجه العميد الكتبي بمراجعة الخطط السابقة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع تطور الحدث، مؤكدا أن المسؤولية ليست مسؤولية القيادة العامة لشرطة دبي وحدها ولكنها مسؤولية مشتركة لكل الجهات ذات العلاقة، فالكل يعمل بروح الفريق الواحد فريق وتحت مظلة واحدة.

وحث العميد الكتبي الحضور على بذل المزيد من الجهد والعطاء وتجهيز الخطط الأمنية المعدة للتأمين لعرضها في الاجتماع المقبل، شاكراً الحضور على اهتمامهم وسعيهم الدؤوب للمحافظة على النجاحات المكتسبة التي حققتها اللجنة منذ نشأتها.