الإمارات تحشد المجتمع الدبلوماسي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

عقدت وزارة الخارجية إحاطتها الدبلوماسية الثانية للسفراء ونواب رؤساء البعثات وممثلي المنظمات الدولية في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، داعيةً إلى مشاركة دولية واسعة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.

وترأّس الإحاطة سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وقدّم للبعثات الدبلوماسية مستجدات جوهرية بشأن التحضيرات، وبرنامج المؤتمر، وطرق المشاركة، والترتيبات اللوجستية.

وجاء الاجتماع الثاني، في ضوء الإحاطة الدبلوماسية الأولى التي عُقدت في 14 مايو 2026 وحضرها أكثر من 150 ممثلًا من المجتمع الدبلوماسي والمنظمات الدولية، بمشاركة 180 ممثلًا، وشكّلت محطة مهمة في استمرار جهود دولة الإمارات للتواصل مع الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الدولية قبيل انعقاد المؤتمر.

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الثالث من نوعه خلال 50 عامًا، وأول مؤتمر للأمم المتحدة يُكرّس لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، الذي يهدف إلى ضمان توافر المياه، وخدمات الصرف الصحي، والإدارة المستدامة لها للجميع.

وتهدف هذه النسخة التي تستضيفها دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لتحويل الحوار إلى نتائج عملية على أرض الواقع، بحيث تشمل الاستثمارات والالتزامات السياسية والحلول التقنية والشراكات التي تحسّن حياة الشعوب، والنظم البيئية، وتوسّع نطاق الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي.

ويتيح المؤتمر للحكومات فرصة طرح الأولويات الوطنية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التعاون على الصعيد الدولي، والمساهمة في تشكيل مقاربات جماعية لمواجهة تحديات المياه العالمية.

وقال سعادة عبدالله بالعلاء في كلمته خلال الإحاطة إن أمن المياه أساسي للأمن الوطني والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة ومع ذلك، لا يزال التقدم نحو الوصول الشامل إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي بوتيرة بطيئة للغاية ولا يمكننا تحمّل مقاربة هذا التحدي بأسلوب العمل المعتاد. يجب أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 نقطة تحول تجمع الدول الأعضاء للالتزام بالعمل، وحشد الاستثمارات، وبناء الشراكات، وتسريع الحلول التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وندعو العالم للحضور إلى أبو ظبي للمساهمة والتعاون والعمل، إذ نعمل معًا لترجمة الطموح الجماعي إلى تقدم قابل للقياس للشعوب والاقتصادات والتنمية المستدامة.

وعرضت الإحاطة برنامج المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، حيث يطرح كل يوم موضوع يحظى باهتمام مشترك، ويعكس اتساع جدول أعمال المياه العالمي والصلات بين المياه والتنمية والاستثمار والقدرة على الصمود والتعافي.

وسينطلق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يوم الثلاثاء الموافق الثامن من ديسمبر، حيث ستركّز البرامج على موضوع "المياه من أجل ازدهار مشترك"، مسلّطةً الضوء على دور المياه في دعم فرص التعاون الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والتنمية البشرية والازدهار الجماعي.

وفي يوم الأربعاء، التاسع من ديسمبر، سيتم خلال موضوع "الاستثمارات من أجل الحياة وسبل العيش" التركيز على التمويل والابتكار والشراكات اللازمة لتحويل أولويات المياه إلى حلول عملية تفيد المجتمعات والاقتصادات.

وسيركّز اليوم الثالث من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الموافق الخميس العاشر من ديسمبر على بناء "مستقبل قادر على الصمود معًا"، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي والعمل الجماعي في بناء مرونة مائية للأجيال المقبلة.

ويتضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في المنطقة الزرقاء الحوارات التفاعلية والمحاور الستة التي اعتمدتها الدول الأعضاء بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة:

- الماء من أجل التعاون.

- الماء من أجل الازدهار.

- الاستثمارات في قطاع المياه وهو أول حوار يُخصَّص بالكامل للاستثمار والتمويل في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه.

- الماء من أجل الشعوب 2026.

- الماء من أجل كوكب الأرض

- المياه في العمليات المتعددة الأطراف.

وستتناول هذه الحوارات: المياه والصرف الصحي، والتنمية الاقتصادية، والقدرة على الصمود المناخي والبيئي، والتعاون الدولي، والعمليات المتعددة الأطراف، والتمويل والتكنولوجيا والابتكار اللازمة لتسريع التقدم.

وبالتوازي مع برنامج الأمم المتحدة، ستُقام "الواحة" التي تستضيفها دولة الإمارات، والتي ستضم برامج شاملة على المنصة الرئيسية وفعاليات جانبية تتوافق مع الأيام الموضوعية وستكون "الواحة" مفتوحة للجميع، وستجمع صنّاع القرار في مجالات السياسة، والقطاع الخاص، الاستثمار، والابتكار، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني والشباب، كما سيضم المعرض أجنحة الدول والشركات والمؤسسات الدولية وعروضًا للابتكار، وفرصًا للتواصل وبناء الشراكات.

وتحث دولة الإمارات الدول الأعضاء على النظر في كيفية مشاركتها في "الواحة" لدفع الحوار والحلول المتعلقة بتحديات المياه العالمية. وستوفر أجنحة الدول ومساحات المعارض فرصًا لعرض المقاربات الوطنية، في حين ستمكّن البرامج المنظمات والمؤسسات المعنيّة من المساهمة في المناقشات، واستعراض التقنيات والحلول، وتطوير آفاق جديدة للتعاون.

وستربط "المنطقة الزرقاء" و"الواحة" الحوار المتعدد الأطراف الرسمي بفرص أوسع للمشاركة وتبادل المعرفة وتطوير الشراكات وتنفيذها.

وتشكل الإحاطة الدبلوماسية جزءًا من جهود دولة الإمارات الأوسع لبناء الزخم الدولي قبيل انطلاق أعمال المؤتمر في ديسمبر، وتعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء، ودعم مشاركتها في مؤتمر يهدف إلى تسريع التنفيذ، وحشد الشراكات، والنهوض بحلول عملية للتحديات المائية العالمية.

وتدعو دولة الإمارات الدول الأعضاء والشركاء من المجتمع الدولي إلى المشاركة في العاصمة أبوظبي، والإسهام بخبراتهم وأولوياتهم، والمساعدة في تحويل الطموح المشترك إلى إجراءات وتدابير عملية.

سيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات على موقع المؤتمر بدولة الإمارات www.unwaterconferenceuae.com.