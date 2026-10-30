«تريندز جلوبال» يبحث مع «جلوبسيك» السلوفاكية توسيع الشراكة البحثية

أبوظبي - البيان

بحث «تريندز جلوبال»، التابع لمجموعة تريندز، مع وفد من مؤسسة «جلوبسيك» السلوفاكية، برئاسة ميلان سولار، رئيس العلاقات الخارجية في المؤسسة، آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والأكاديمي والمعرفي، وسبل تطوير الشراكات المؤسسية بما يعزز تبادل الخبرات ويوسّع مجالات الحوار الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حضر جانباً منها الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، وشارك فيها عوض البريكي، المدير العام لـ«تريندز جلوبال»، إلى جانب الوفد الزائر وعدد من الباحثين والمسؤولين. وتناول اللقاء فرص تنظيم مؤتمرات فكرية وفعاليات حوارية دولية مشتركة، بما يعزز التواصل بين مراكز الفكر والمؤسسات البحثية، ويفتح المجال أمام إثراء النقاشات حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن استكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك في إنتاج المعرفة وتبادل الرؤى والخبرات.

كما بحث الجانبان آليات التعاون في مجالات البحوث الاقتصادية والتكنولوجية، وإطلاق مبادرات بحثية وأكاديمية مشتركة تواكب التحولات العالمية المتسارعة، وتسهم في فهم التحديات والفرص المرتبطة بالتنمية المستدامة والازدهار العالمي.

وأكد عوض البريكي أهمية بناء شراكات معرفية فاعلة بين المؤسسات البحثية ومراكز الفكر الدولية، لما تؤديه من دور في دعم الحوار البنّاء وتبادل الخبرات، وتقديم رؤى علمية تسهم في فهم المتغيرات العالمية واستشراف اتجاهاتها المستقبلية.