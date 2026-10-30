«جود» و«دار البر» تعززان التعاون لدعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية

دبي - البيان

وقّعت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، وجمعية دار البر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتطوير منظومة أكثر تكاملاً وكفاءة للمساهمات المجتمعية، بما يسهم في توجيه الموارد نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتعزيز أثرها واستدامتها، بما يواكب مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».

وفي إطار الشراكة، خصصت دار البر مساهمة بقيمة 4 ملايين درهم لدعم مبادرة «بيتي»، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية ذات الأولوية، ومساندة الأفراد والأسر المستفيدة..

وتشمل مذكرة التفاهم إطلاق وتنفيذ حملات ومبادرات مشتركة، بما فيها الحملات الموسمية والمبادرات الكبرى، إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة المجتمعية المرتبطة بها، بما يوسع فرص المشاركة المجتمعية، ويعزز وصول المبادرات إلى مختلف فئات المجتمع.

وقال مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي للمؤسسة: نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تطوير منظومة أكثر ترابطاً وشفافية، تجمع بين الشراكات والحوكمة والتقنية، وتوسع فرص المشاركة المجتمعية، بما يحول المساهمات إلى أثر اجتماعي ملموس ومستدام، ينعكس على جودة حياة الأفراد والأسر، ويدعم الأولويات الاجتماعية في دبي ويواكب مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»

من جانبه، قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للجمعية: يمثل تعاوننا مع «جود» خطوة مهمة نحو توحيد الجهود وتكامل الخبرات، وتطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتسهم في دعم استقرار الأسر والارتقاء بجودة حياتها.

وأضاف: سنواصل في دار البر بناء شراكات استراتيجية فاعلة، وتطوير مبادرات مجتمعية تعزز كفاءة توظيف الموارد وتوسع دائرة الأثر، بما يرسخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، ويواكب مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة في دبي.