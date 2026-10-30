«دبي لرعاية النساء» تستلهم قيم «الرسائل» وتعزز ثقافة العطاء



نظّمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال فعالية لموظفيها، استلهمت خلالها القيم القيادية والإنسانية التي يتضمنها كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجددة التزامها بنهج سموه في الإخلاص للعمل وتحمل المسؤولية وخدمة المجتمع.

وتضمنت الفعالية عرض رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى فريق عمله في دبي، وما تحمله من معاني التقدير للجهود المخلصة وأهمية العمل بروح الفريق الواحد. كما وزعت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة، نسخاً من كتاب «الرسائل» على الموظفين، بهدف إتاحة الفرصة لهم للتأمل في تجارب سموه ورؤاه القيادية واستلهام قيمها في بيئة العمل.

وأكدت المنصوري حرص المؤسسة على ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على المبادرة والتعاون والتعلم المستمر، مشيرة إلى أن رسالة صاحب السمو إلى فريق عمله تجسد أهمية العمل بروح الفريق والالتزام برسالة المؤسسة وتطلعاتها نحو تقديم خدمات نوعية للمجتمع.

وقالت: «نريد لمضمون الرسائل أن ينعكس على قراراتنا وطريقة تعاوننا واستجابتنا لاحتياجات المستفيدين. ومن هنا جاءت هذه الفعالية لتجدد التزامنا ببناء فريق يتعلم باستمرار، ويتحمل مسؤوليته بإخلاص، ويدرك أن وراء كل خدمة إنساناً يستحق أن نبذل من أجله أفضل ما لدينا».