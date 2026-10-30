ثاني الزيودي يحضر احتفال السفارة التركية باليوم الوطني



حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي أقامه لطف الله غوكتاش، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



حضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب أبناء الجالية التركية.



وأكد لطف الله غوكتاش، في كلمته خلال الحفل، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية تشهد مرحلة متقدمة من التعاون والشراكة الاستراتيجية، مدعومة بروابط الأخوة بين قيادتي البلدين، لافتاً إلى أن الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر على أعلى المستويات يسهمان في توطيد الثقة المتبادلة وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات.



وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في التجارة البينية، ووفرت فرصاً أوسع أمام مجتمعي الأعمال، مؤكداً مواصلة التعاون في قطاعات حيوية منها الطاقة والتكنولوجيا والثقافة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم تطلعات البلدين نحو مزيد من النمو والازدهار.