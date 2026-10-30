حاكم عجمان يشيد بجهود تطوير العمل الحكومي



استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة.

واطلع سموهما خلال اللقاء على أداء الوزارتين، وأبرز الخطط والبرامج والمشاريع الحالية والمستقبلية، والجهود المبذولة في مجالات عملهما، بما يسهم في دعم التنمية وتمكين الطاقات الوطنية والارتقاء بجودة الحياة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بالجهود المبذولة في تطوير العمل الحكومي، مؤكداً أهمية الاستثمار في الإنسان، وتأهيل الكفاءات، وتبني المبادرات التي تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعات الدولة المستقبلية.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أهمية تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم تحقيق الأولويات الوطنية.

من جانبهما، أعرب الوزيران عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، مثمنين اهتمام سموهما ودعمهما للجهود الرامية إلى تطوير الأداء وتمكين أبناء الوطن.

وأكد الوزيران حرصهما على مواصلة تنفيذ الخطط المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المعنية في إمارة عجمان بما يخدم الأهداف الوطنية ويعزز أثر المبادرات والبرامج الحكومية.