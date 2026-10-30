وفد شرطة الشارقة يطّلع على منظومة تأمين السكك الحديدية بدبي



استقبل اللواء عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة اللواء الركن عمر علي الغزال الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، في زيارة هدفت إلى تبادل الخبرات والتجارب الشرطية والاطلاع على منظومة الأمن والسلامة في قطاع المواصلات والسكك الحديدية.

وأكد الحثبور أهمية الزيارات المتبادلة في تعزيز التعاون المؤسسي والاستفادة من الخبرات والممارسات الأمنية، بما يسهم في تطوير منظومة تأمين السكك الحديدية، ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة، ومواكبة التطورات التقنية والأمنية في هذا القطاع.

وتضمن برنامج الزيارة جولة في مركز القيادة والسيطرة، اطّلع خلالها الوفد على آليات متابعة الحالة الأمنية وإدارة البلاغات والأحداث، والتنسيق مع الفرق الميدانية، ودور الأنظمة التقنية في دعم اتخاذ القرار وتسريع الاستجابة للمستجدات الأمنية.

كما زار الوفد مركز التدريب والإبداع، وتعرّف على برامجه في تأهيل الكوادر الأمنية وتطوير قدراتها التخصصية والمهنية، إلى جانب دعم الابتكار والمبادرات التطويرية.

وشهدت الزيارة عرضاً ميدانياً لقدرات الفرقة الخاصة في محطة حمدان الذكية، استعرضت خلاله إمكاناتها التخصصية وجاهزيتها للتعامل مع مختلف المواقف الأمنية، وأهمية التدريب المستمر في حماية مستخدمي وسائل النقل العام.

واطّلع الوفد كذلك على دور إدارة أمن المواصلات بدبي في تأمين قطار الاتحاد، ومتطلبات حماية مرافق السكك الحديدية والبنية التحتية، وآليات التنسيق مع الشركاء والجهات المعنية لضمان أمن وسلامة منظومة النقل.

واختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، تأكيداً على حرصهما على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الأمنية، وتعزيز التكامل المؤسسي بما يدعم تطوير القدرات الشرطية والارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في قطاع المواصلات.