دبي.. ضبط "عصابة أصول افتراضية" استولت على 2.6 مليون درهم

تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة "أصول افتراضية" تضم 6 مُحتالين، استطاعت أن تنفذ عملية احتيال واستيلاء على 2.6 مليون درهم من أحد الضحايا بعد إيهامه بإجراء صفقة لتداول العملات الرقمية من خلال محل صرافة غير مرخص، مُبينة أن المبلغ المستولى عليه وزّع بين مليوني درهم نقداً، و600 ألف درهم على شكل عملات رقمية.

ونجحت الفرق الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل.

تفاصيل القضية

وتفصيلاً، قالت شرطة دبي إن الواقعة بدأت عندما قرر الضحية إجراء صفقة لشراء عملات رقمية مقابل مبلغ نقدي كبير، ولجأ إلى محل صرافة غير مرخص لإتمام المعاملة بعيداً عن القنوات الرسمية المُعتمدة، حيث قابل عدداً من المتهمين واتفق معهم على تنفيذ الصفقة.

وبينت شرطة دبي أن الضحية حوّل أصولاً افتراضية إلى محافظ رقمية غير مركزية، لا تُظهر هوية أصحابها بصورة مباشرة، قبل أن يستولوا على المبلغ النقدي، ويلوذوا بالفرار، مُستغلين طبيعة التعاملات الرقمية وتعقيد آليات تتبع حركة الأموال عبر المحافظ الافتراضية، اعتقاداً منهم بصعوبة كشف هوياتهم والوصول إليهم.

مساران في متابعة القضية

وأوضحت شرطة دبي أن فور تلقي البلاغ من الضحية، باشرت الفرق المختصة إجراءات البحث والتحري، فعملت على مسارين متوازيين، الأول شمل عمليات البحث الميداني وجمع الاستدلالات لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم، فيما ركز المسار الثاني على التحليل الفني لحركة الأصول الافتراضية وتتبع مسارات انتقالها بين المحافظ الرقمية.

تعقب الأصول

وتابعت "أسفرت الجهود الأمنية والفنية عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم في وقت قياسي، على الرغم من تعقيدات القضية وسرعة انتقال العملات الرقمية بين المحافظ، فيما تمكن الخبراء المُختصون من تعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل، قبل نقلها إلى محافظ أخرى أو التصرف فيها".

وأكدت شرطة دبي حرصها على تطوير قدراتها الفنية والتقنية في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية، من خلال توظيف أدوات التحليل الرقمي والتتبع الفني، والتكامل بين عمليات البحث والتحري الميدانية والتحقيقات التقنية المتخصصة، بما يسهم في كشف الجرائم المُستحدثة وملاحقة مرتكبيها.

التأكد من قانونية الجهات

وحذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع أشخاص أو جهات غير مرخصة تعرض خدمات بيع وشراء العملات الرقمية، خصوصاً العروض التي تتضمن وعوداً بتحقيق أرباح مالية كبيرة وسريعة، مؤكدة ضرورة التحقق من قانونية الجهات التي تقدم خدمات تداول الأصول الافتراضية قبل إجراء أي معاملات مالية.

وشددت على أهمية تجنب إتمام صفقات العملات الرقمية نقداً عبر وسطاء مجهولين أو محال غير مرخصة، والالتزام بالتعامل مع الجهات المعتمدة، تفادياً للتعرض لعمليات الاحتيال والسرقة التي تستغل رغبة بعض المتعاملين في إنجاز الصفقات بعيداً عن القنوات الرسمية.

وأكدت شرطة دبي أن سرعة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة تمثل عاملاً حاسماً في تمكين الأجهزة الأمنية من تتبع الأموال والأصول الافتراضية والتحفظ عليها، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية عبر قنواتها الرسمية، ومؤكدة التعامل مع البلاغات بسرية تامة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده من الجرائم المالية المستحدثة.