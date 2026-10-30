قرقاش: ضمان الأمن المائي ركيزة أساسية لمستقبل أكثر ازدهاراً للشعوب

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه مع اقتراب استضافة أبوظبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، تتجدد أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة تحدي الأمن المائي، أحد أبرز تحديات التنمية والاستقرار في عالمنا، مضيفاً أن ضمان الأمن المائي مسؤولية مشتركة وركيزة أساسية لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعوب.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مع اقتراب استضافة أبوظبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، تتجدد أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة تحدي الأمن المائي، أحد أبرز تحديات التنمية والاستقرار في عالمنا".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "وتؤكد الدبلوماسية الإماراتية من خلال استضافة هذا الحدث الأممي المهم، التزامها بحشد الجهود الدولية وبناء الشراكات للوصول الي حلول مبتكرة ومستدامة".

واختتم معاليه: "ضمان الأمن المائي مسؤولية مشتركة وركيزة أساسية لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للشعوب".