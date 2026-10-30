لانا نسيبة تثمّن دعم العراق لترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

ثمنت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، مرشحة الإمارات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، دعم جمهورية العراق لترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة أن الدعم يجسّد التزام العراق بتعددية الأطراف والحوار والتعاون المبادئ التي ينبغي للأمم المتحدة أن تتمسك بها.

وقالت معاليها في تدوينة على حسابها في منصة إكس: "أثمّن دعم جمهورية العراق لترشحي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. ويجسّد التزام العراق بتعددية الأطراف والحوار والتعاون المبادئ التي ينبغي للأمم المتحدة أن تتمسك بها. وأتطلع إلى العمل مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز دور الأمم المتحدة في ترسيخ السلام والاستقرار".