محاكم دبي تنظم اختبارات تعيين قضاة جدد

583 مرشحاً استوفوا الشروط من أصل 927 متقدماً







نظمت محاكم دبي الاختبارات المخصصة للمرشحين للالتحاق بالسلك القضائي في وظيفة قاضٍ ابتدائي، ضمن مراحل اختيار وتأهيل المتقدمين، بهدف تقييم معارفهم القانونية وتحديد المؤهلين لاستكمال مراحل الالتحاق، وذلك بعد استيفاء 583 مرشحاً شروط الالتحاق من أصل 927 متقدماً.



وتأتي الاختبارات ضمن آلية متدرجة لاختيار المرشحين، تبدأ بالاختبار التحريري، وتنتقل إلى الاختبار الشفوي، ثم المقابلة الشخصية، وصولاً إلى الفحص الطبي والنفسي، وذلك وفق النتائج والمتطلبات المعتمدة لكل مرحلة.



وتشمل آلية التقييم اختبارات تحريرية وشفوية تغطي ثلاثة مجالات قانونية رئيسية، هي القانون الجزائي والقانون التجاري والقانون المدني، بما يتيح تقييم المعارف القانونية للمرشحين في المجالات المرتبطة بطبيعة العمل القضائي.



وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد المتقدمين للالتحاق بالبرنامج 927 متقدماً، منهم 634 من الذكور و293 من الإناث، فيما بلغ عدد المستوفين لشروط الالتحاق 583 مرشحاً، منهم 392 من الذكور و191 من الإناث.

كما بلغ عدد الحضور للاختبار 380 مرشحاً، بواقع 250 من الذكور و130 من الإناث، على أن ينتقل المؤهلون منهم إلى المراحل التالية وفق نتائج التقييم والمتطلبات المحددة ضمن إجراءات الاختيار.



وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار متكامل لاختيار وتأهيل المرشحين للانضمام إلى السلك القضائي، يقوم على تقييم المتقدمين عبر مراحل متتابعة وفق النتائج والمتطلبات المعتمدة، وصولاً إلى اختيار المؤهلين لاستكمال إجراءات الالتحاق.