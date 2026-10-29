«كهرباء الشارقة» تنظم ورشة عمل لاستخدام الذكاء الاصطناعي



نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ورشة عمل تفاعلية لتحديد وتطوير فرص ومشاريع مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أسفرت عن اقتراح ومناقشة 6 مشاريع تركز على تطوير الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية.



وتضمنت المشاريع المقترحة إدارة المعرفة المؤسسية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الخبرات ونقل المعرفة بين الموظفين ومشروع تطوير خدمات توصيل المياه بهدف تسريع الإجراءات وتحسين جاهزية الطلبات والفحوصات والمشروع الثالث الخدمات الاستباقية والتحقق من متطلبات الطلبات قبل تقديمها لسرعة إنجازها وتجنب التأخير.



وتشكّل هذه المشاريع المقترحة خطوة نحو تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات عملية قابلة للدراسة والتطوير.