«نداء» تعزز صحة موظفيها وترسّخ جودة الحياة



نظمت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة دبي الطبي، محاضرة بعنوان «التغذية الصحية أسلوب حياة»، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التغذية المتوازنة وتشجيع الموظفين على تبني عادات صحية مستدامة تنعكس إيجاباً على صحتهم وأدائهم المهني وحياتهم الأسرية.



وتأتي المبادرة انسجاماً مع توجهات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الرامية إلى الارتقاء بجودة حياة الموظف الحكومي وتعزيز رفاهه، ولا سيما مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»، الذي يركز على تطوير بيئة العمل والارتقاء بتجربة الموظفين من خلال خمسة محاور رئيسية تشمل الرفاه البدني والنفسي والاجتماعي والمالي، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية، بما يسهم في بناء بيئة عمل إيجابية ومحفزة على الإنتاجية والإنجاز.



وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في ظل «عام الأسرة»، إذ تسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين صحة الموظف وجودة حياة أسرته، وأهمية ترسيخ السلوكيات الصحية التي يتجاوز أثرها بيئة العمل ليشمل الأسرة والمجتمع، انطلاقاً من دور الموظف في نقل الوعي الغذائي وتعزيز الممارسات الصحية الإيجابية بين أفراد أسرته.



وفي هذا السياق، أكد منصور جمعة بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، أن الاستثمار في صحة الموظفين ورفاههم يمثل أولوية مؤسسية وركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأداء واستدامة العطاء، مشيراً إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري يتجاوز حدود بيئة العمل ليشمل جودة الحياة الشخصية والأسرية.