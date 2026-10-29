«تنمية المجتمع» في دبي ضمن أفضل بيئات العمل للمرأة إقليمياً



حصدت هيئة تنمية المجتمع في دبي المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط، ضمن تصنيف مؤسسة «Great Place to Work» لأفضل بيئات العمل للمرأة، في إنجاز يعكس جهود الهيئة في ترسيخ بيئة عمل داعمة للمرأة، وتعزيز حضورها المهني، وتوفير الظروف التي تتيح لها تنمية قدراتها، والإسهام بفاعلية في تحقيق الأهداف المؤسسية.



ويجسد هذا التقدير الإقليمي حرص الهيئة على تطوير تجربة الموظفات، وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الثقة والتعاون وتكافؤ الفرص، وتعزيز دور المرأة، وتمكينها من تولي مسؤوليات أكبر، والمشاركة في صنع القرار، والإسهام في تطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب توفير فرص التطور المهني، وتشجيع المبادرة والإبداع، وتعزيز التوازن بين متطلبات العمل والحياة، بما يدعم الاستقرار الوظيفي، ويرفع مستوى الرضا والانتماء المؤسسي.



وأكد سعيد الطاير المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن حصول الهيئة على المركز الثالث إقليمياً ضمن أفضل بيئات العمل للمرأة، يمثل تقديراً لجهودها المستمرة في بناء بيئة مهنية، تضع الإنسان في مقدم أولوياتها، وتدعم المرأة في مختلف مراحل مسيرتها المهنية.



وقال الطاير: «نعتز بهذا الإنجاز الذي يعكس حرص الهيئة على توفير بيئة عمل تتيح للمرأة إبراز قدراتها، وتطوير مهاراتها، وتحويل طموحاتها إلى إنجازات ملموسة، ونؤمن بأن تمكين المرأة يبدأ بتوفير فرص عادلة للنمو والتقدم، وتعزيز الثقة بكفاءاتها، وتقدير إسهاماتها في العمل المؤسسي، بما يرسخ ثقافة تقوم على الشراكة والتميز والإبداع».



وأضاف الطاير: «نواصل الاستثمار في كوادرنا البشرية، وتطوير الممارسات المؤسسية التي تعزز الانتماء وتحفز العطاء، انطلاقاً من أن بيئة العمل الإيجابية تمثل عاملاً أساسياً في استدامة الأداء والتميز، ونحرص على أن تظل بيئتنا المهنية مساحة داعمة للتعلم والتطور وتبادل الخبرات، تُمكّن الموظفات والموظفين من تقديم أفضل ما لديهم، والإسهام في تحقيق رسالة الهيئة وأهدافها».