الإمارات تطلق مبادرة مجتمعية للبرمجة بالذكاء الاصطناعي

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي، إطلاق مبادرة «UAE Vibe Codes»، ضمن فعاليات «يوم الإمارات تبرمج»، الذي ينظم في 29 أكتوبر من كل عام، ويحمل هذا العام شعار «Vibe Coding»، لتمكين أفراد المجتمع من تحويل أفكارهم إلى مواقع إلكترونية وتطبيقات رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال دقائق، دون الحاجة إلى خبرات برمجية مسبقة.

وتجسد المبادرة التي تنظم بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» العالمية والتي شهدت منذ إطلاقها في ساعتها الأولى مشاركة 5000 شخص، الإقبال والتوجه الوطني الذي يأتي امتداداً لجهود دولة الإمارات في توسيع المشاركة المجتمعية في صناعة التكنولوجيا، وإتاحة أدوات الابتكار الرقمي أمام الجميع، بما يمكّن الأفراد من تطوير حلول عملية تنطلق من احتياجاتهم اليومية، وتفتح آفاقاً جديدة لتحويل الأفكار إلى مشاريع رقمية قابلة للتجربة والتطوير، ما يسهم في مواجهة التحديات وتحسين حياة الأفراد والمجتمع.

وتتيح المبادرة من خلال الرابط الإلكتروني https://uaecodesday.specnt.com لكل فرد خوض تجربة عملية ومباشرة في البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تبدأ بوصف الفكرة باللغة الطبيعية، في حين تتولى أدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة في تحويلها إلى نموذج أولي لموقع إلكتروني أو تطبيق رقمي، في خطوات مبسطة تضع الفكرة والهدف في صدارة عملية التطوير.

المستقبل الرقمي

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن دولة الإمارات تواصل برؤية قيادتها الرشيدة ترسيخ نموذج وطني رائد في تمكين المجتمع من امتلاك أدوات المستقبل، وتعزيز قدرته على توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير الحلول وصناعة الفرص.

وقال معاليه إن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في قدرته على توسيع آفاق الابتكار الإنساني، وإتاحة إمكانات جديدة لتحويل الأفكار إلى واقع، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى إلى تمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من التطورات المتسارعة في تطوير الحلول الرقمية، وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على الابتكار وتقديم حلول تلبي احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وأضاف معاليه أن «يوم الإمارات تبرمج» يمثل فرصة وطنية لتوسيع المشاركة المجتمعية في صناعة المستقبل الرقمي، وفرصة لتعزيز الوعي بأن ما كان بالأمس خارج حدود الإمكانات، أصبح اليوم في متناول الأيدي، وتحول إلى إمكانيات جديدة لتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها عالمياً.

تجربة مفتوحة للجميع

وتمثل المبادرة دعوة مفتوحة لأفراد المجتمع في دولة الإمارات من مختلف الأعمار والتخصصات، ومنهم الطلبة والمعلمون ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع وموظفو الجهات الحكومية والخاصة، إلى المشاركة في عملية في تطوير نماذج أولية لتطبيقات ومواقع إلكترونية، بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة مسبقة بالبرمجة.

ولا تتطلب المشاركة سوى دقائق معدودة لاستكشاف إمكانات «Vibe Coding»، وهو أسلوب يتيح للمستخدم توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي باللغة الطبيعية لإنشاء البرمجيات وتطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية، مع التركيز على الفكرة والهدف والنتيجة المرجوة.

ويمكن للمشاركين توظيف هذه الإمكانات في ابتكار وتطوير موقع إلكتروني لمعالجة تحدٍّ في بيئة العمل، أو تطبيق لتنظيم المهام اليومية، أو أداة رقمية لدعم مشروع ناشئ، أو حل تعليمي مبتكر، بما يجعل تطوير التكنولوجيا ممارسة عملية ترتبط مباشرة باهتمامات الأفراد واحتياجاتهم.

وتستهدف المبادرة ترسيخ ثقافة التعلم بالتجربة، وتعزيز قدرة المجتمع على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في ابتكار الحلول، بما يدعم الجاهزية للفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

مشاركة واسعة

وشهدت فعاليات «يوم الإمارات تبرمج» مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الوطنية ورواد الأعمال في الدولة، فيما ينظم مكتب الذكاء الاصطناعي ورشاً تطبيقية بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم شركة «غوغل» وشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«آي بي إم» وشركة «سيمنس»، لتعريف المشاركين بمفهوم «Vibe Coding» وتمكينهم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى تطبيقات ومواقع إلكترونية.

وركزت الورش على إتاحة تجربة مباشرة للمشاركين، تبدأ بتحديد فكرة أو تحدٍ، ثم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير نموذج رقمي أولي، بما يعزز التعلم بالممارسة ويتيح للمشاركين اكتساب مهارات جديدة يمكن توظيفها في حياتهم ومجالات عملهم، ويفتح المجال أمام توسيع استخدام البرمجة في مختلف القطاعات.

وتعكس المبادرة رؤية دولة الإمارات في جعل التكنولوجيا أداة لتمكين الإنسان، وتعزيز مشاركته في التنمية وصناعة الفرص، من خلال توسيع الوصول إلى المهارات والأدوات الرقمية، وإيجاد بيئة محفزة للإبداع تتيح للجميع الإسهام بأفكارهم وقدراتهم، وتؤكد أن بناء المستقبل الرقمي مسؤولية وفرصة مشتركة بين مختلف فئات المجتمع.

الإمارات تبرمج

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار «الإمارات تبرمج»، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

واعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» في نوفمبر 2023، مقترح دولة الإمارات بأن يكون 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، ما مثّل اعترافاً دولياً بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة رئيسية للمواهب والعقول المبدعة من جميع أنحاء العالم.