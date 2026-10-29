تبادل خبرات بين شرطة دبي وقطاع التفتيش بـ «الداخلية المصرية»



في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال المساءلة التأديبية والرقابة، زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف إجراء المقارنات المرجعية والاطلاع على التجارب المصرية في مجالات التفتيش والرقابة والانضباط والشؤون التأديبية.

وكان في استقبال الوفد اللواء محمد عبدالعزيز، مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، واللواء محمد صلاح، مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع التفتيش والرقابة، واللواء أسامة محمد طه، وكيل الإدارة العامة لشؤون التأديب والمُسند إليه أعمال وكيل الإدارة للانضباط بقطاع الشؤون القانونية، واللواء محمد فكري، مفتش الداخلية ومدير إدارة التخطيط والمتابعة والمشرف على إدارة المحاكمات التأديبية، واللواء خالد خيري، مدير إدارة شؤون الإحالة بالإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية بقطاع الشؤون القانونية، في حين ضم وفد شرطة دبي كلاً من العميد الدكتور سعيد عبدالله المظلوم، مدير مجلس القضاء الشرطي، والعقيد محمد ثاني الفلاسي، مدير مجالس التأديب، والمقدم سلمان محمد المرزوقي، عضو مجالس التأديب، والملازم عبدالله بن دراي، رئيس قسم القضايا.

وتناول اللقاء تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية في مجالات التفتيش والرقابة والانضباط الوظيفي، واستعراض الإجراءات والآليات المتبعة في إدارة القضايا التأديبية وإحالتها، وإجراءات المحاكمات التأديبية، إلى جانب الاطلاع على الممارسات المتبعة في التخطيط والمتابعة والرقابة على الأداء، بما يسهم في تطوير منظومة العمل بمجلس القضاء الشرطي ومجالس التأديب في شرطة دبي، وتعزيز كفاءة الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات العدالة والشفافية والحوكمة المؤسسية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود شرطة دبي المستمرة للاستفادة من التجارب المؤسسية الرائدة، وتطوير منظومة المساءلة التأديبية، وتعزيز كفاءة العمل القضائي والرقابي، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في منظومة العدالة الشرطية.