غلبه النعاس أثناء القيادة فاصطدم بحاجز حديدي



حذّرت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي من مخاطر القيادة في حالة الشعور بالنعاس والإرهاق، لما يُشكلانه من خطر يُهدد سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن القيادة في حالة التعب والإرهاق تؤثران سلباً على قدرة السائق على التركيز والانتباه، وتُضعفان سرعة استجابته للمواقف المفاجئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، والانحراف عن المسار، والاصطدام بالحواجز الحديدية أو المركبات الأخرى، فضلاً عن تعريض حياة السائق والركاب ومستخدمي الطريق للخطر.

جاء ذلك عقب وقوع حادث صدم حاجز حديدي على شارع الإمارات بعد فلاي دبي باتجاه أبو ظبي، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن النعاس غلب سائق الشاحنة أثناء القيادة، الأمر الذي أدى إلى فقدانه السيطرة عليها وانحرافها واصطدامها بالحاجز الحديدي واستقرارها خارج الشارع، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات بسيطة، وتم تقديم الرعاية الطبية له في مكان الحادث.

وقال العميد جمعة سويدان إن النوم والنعاس أثناء القيادة من السلوكيات الخطرة التي تستدعي مزيداً من الوعي والالتزام بإجراءات السلامة المرورية، مشيراً إلى أن السائق الذي يقود مركبته وهو يشعر بالإرهاق قد يفقد القدرة على التحكم فيها بصورة آمنة، حتى وإن كان يعتقد أنه قادر على مواصلة الرحلة.

وأضاف أن الاصطدام بالحواجز الحديدية أو الخروج عن الطريق قد يحدث نتيجة فقدان التركيز لثوانٍ معدودة، موضحاً أن خطورة النعاس والنوم تؤثر على الانتباه وسرعة اتخاذ القرار، الأمر الذي يتسبب في فقدان السيطرة على المركبة ويزيد احتمالات وقوع حوادث جسيمة.

ونوه العميد جمعة بن سويدان، إلى أهمية أخذ قسط كافٍ من الراحة قبل القيادة تحسباً لمفاجآت الطريق، وتجنب الإرهاق الذي قد يعرض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، كما دعا إلى الالتزام بمسارات الطريق، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والتوقف عن القيادة فور الشعور بالإرهاق لتجنب وقوع الحوادث البليغة، حفاظاً على سلامة الجميع.