"الشارقة للثروة السمكية" توعي الصيادين بمحاذير الرحلات البحرية وسبل الوقاية



جددت هيئة الشارقة للثروة السمكية دعوتها للصيادين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة البحرية واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال رحلات الصيد، تزامناً مع بداية موسم الشتاء وما يصاحبه من تقلبات جوية قد تؤثر في سلامة الملاحة البحرية وسير عمليات الصيد.

وأكدت الهيئة، خلال محاضرة توعوية نظمتها بالتعاون مع حرس السواحل في جمعية دبا الحصن التعاونية لصيادي الأسماك، أهمية متابعة النشرات الجوية وحالة البحر بشكل مستمر قبل الإبحار، وعدم المجازفة بالخروج إلى البحر في ظل الظروف الجوية غير المستقرة أو عند صدور تحذيرات رسمية من الجهات المختصة.

وشددت على ضرورة التأكد من جاهزية معدات السلامة والإنقاذ على متن القوارب، ومنها سترات النجاة وأجهزة الاتصال والمعدات الملاحية، إلى جانب فحص المحركات والتأكد من سلامة القارب قبل بدء رحلات الصيد، خاصة خلال الفترة الشتوية التي تشهد أحياناً ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح.

كما تناولت المحاضرة الإجراءات الواجب اتباعها عند التعرض للحالات الطارئة في البحر، وآليات التواصل السريع مع الجهات المختصة، فضلاً عن أهمية إبلاغ ذوي الصيادين أو الجهات المعنية بخطط الرحلة ومواقع الصيد المتوقعة لضمان سرعة الاستجابة عند الحاجة.

وأوضحت الهيئة أن تعزيز الوعي بالمخاطر البحرية والالتزام بالتعليمات الوقائية يسهمان في الحد من الحوادث البحرية وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة استمرار برامجها التوعوية بالشراكة مع الجهات المختصة لترسيخ ثقافة السلامة بين الصيادين.

حرص

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص هيئة الشارقة للثروة السمكية على رفع مستوى الجاهزية لدى العاملين في قطاع الصيد، وتعزيز الممارسات الآمنة التي تضمن استمرارية المهنة وتحافظ على سلامة الصيادين خلال مواسم التقلبات الجوية.