بحث تسريع الربط الرقمي وتطوير الخدمات القضائية في دبي



عقدت النيابة العامة بدبي اجتماعاً تنسيقياً مع محاكم دبي وهيئة دبي الرقمية، بحضور معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي وتسريع الربط الرقمي بين الجهات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة الرقمية في الإمارة. حضر الاجتماع المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والقاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، ‏وعدد من مسؤولي النيابة العامة والمحاكم ودبي الرقمية.



جهود



ويأتي الاجتماع تأكيداً على أهمية تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لضمان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتعزيز التكامل الرقمي لتسهيل الإجراءات على المتعاملين وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات القضائية. كما تناول الاجتماع دور التقنيات الحديثة في تطوير نموذج قضائي عصري ومبتكر، يواكب توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة ترتقي بتجربة المتعاملين وجودة الحياة، وتدعم مكانة الإمارة الرائدة في التحول الرقمي.



حضر الاجتماع المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والقاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام، ‏وعدد من مسؤولي النيابة العامة والمحاكم ودبي الرقمية.