تعاون «شخبوط الطبية» و«الوطنية للإعلام» لتعزيز التوعية الصحية



وقعت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى المنشآت الطبية التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع «الهيئة الوطنية للإعلام»، بهدف تعزيز التثقيف الصحي وتوسيع نطاق وصول أفراد المجتمع إلى المعرفة الطبية الموثوقة والخبرات التخصصية في مختلف أنحاء الدولة.

وتتضمن مجالات التعاون إطلاق حملات مشتركة للتوعية والتثقيف الصحي، وإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية المتخصصة لنقل خبراتها ومعارفها عبر وسائل الإعلام الوطنية والأنشطة المجتمعية، إلى جانب التعريف بخدمات الرعاية التخصصية التي تقدمها مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتسليط الضوء على إمكاناتها السريرية المتقدمة.

ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في توسيع نطاق المبادرات التوعوية، وتعزيز وصول المعلومات الطبية الموثوقة إلى مختلف فئات المجتمع، بما يدعم تبنّي السلوكيات الصحية الوقائية ويعزز مفاهيم الصحة والعافية في الدولة.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن الارتقاء بصحة المجتمع يبدأ بتعزيز المعرفة الصحية لدى أفراده وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم، مشيراً إلى أن الشراكة مع «الهيئة الوطنية للإعلام» تستهدف توسيع نطاق الاستفادة من الخبرات الطبية الموثوقة وإيصالها إلى شرائح أوسع من المجتمع في مختلف أنحاء دولة الإمارات، من خلال الحملات الوطنية للتوعية الصحية والمنصات الإعلامية.

وأضاف أن مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بوصفها أول مستشفى في أبوظبي يحصل على اعتماد ضمن فئة المراكز الطبية الأكاديمية من اللجنة الدولية المشتركة، تسعى إلى الإسهام في ترسيخ الوعي الصحي وتعزيز قدرة الأفراد والأسر على تبنّي ممارسات استباقية للحفاظ على صحتهم، عبر نشر ثقافة الوقاية، والتشجيع على التدخل المبكر، وتعزيز المعرفة الصحية.

من جانبه، قال سعادة إبراهيم عبداللطيف الموسى، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الوطنية للإعلام، إن الشراكة مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية تجسد أهمية التكامل بين القطاعين الإعلامي والصحي في تعزيز الوعي الصحي وإيصال المعلومات الطبية الموثوقة إلى أفراد المجتمع.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للإعلام تحرص على توظيف إمكاناتها الإعلامية لدعم جهود التوعية والتثقيف الصحي، والاستفادة من الخبرات الطبية المتخصصة في إعداد وتقديم محتوى موثوق يسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية، وتمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات صحية واعية، بما يدعم الصحة العامة ويرتقي بجودة الحياة في دولة الإمارات.

جرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات «قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026»، في خطوة تستهدف توحيد الجهود بين الخبرات الطبية المتخصصة التي تتمتع بها مدينة الشيخ شخبوط الطبية في تقديم الرعاية للحالات المعقّدة، والإمكانات الإعلامية للهيئة الوطنية للإعلام وانتشارها على مستوى الدولة، بما يدعم نشر الوعي الصحي وترسيخ مفاهيم الوقاية بوصفها ركيزة أساسية للحفاظ على صحة المجتمع.