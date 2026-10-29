«دبي للمرأة» تواصل البرنامج التنفيذي للقيادات النسائية في المملكة المتحدة



تواصل مؤسسة دبي للمرأة «البرنامج التنفيذي للقيادات النسائية» في المملكة المتحدة، بالتعاون مع «هالت آشريدج» للتعليم التنفيذي، والذي يختتم أعماله يوم 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة 18 قيادية من مستوى الإدارة الوسطى يمثلن عدداً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دبي.

وفي إطار متابعتها للبرنامج، بحثت سعادة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، مع آدم بورتلوك، رئيس «هالت آشريدج» للتعليم التنفيذي، مجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزه، مشيدةً بالشراكة الممتدة بين الجانبين منذ عدة سنوات، والتي تمثلت في تنفيذ برامج تدريبية تسهم في تحقيق رؤية المؤسسة وأهدافها في تطوير الكفاءات النسائية وتعزيز القدرات القيادية.

وأكدت أهمية التعاون مع مؤسسة أكاديمية عريقة تتمتع بخبرة ممتدة في التعليم التنفيذي وتطوير القيادات، وتجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يدعم إعداد قيادات قادرة على التعامل مع التحولات المؤسسية والتكنولوجية واستشراف متطلبات المستقبل.

كما شاركت نعيمة أهلي المنتسبات جلسة حوارية، أشادت خلالها بالتزامهن وتفاعلهن مع محاور البرنامج، وما أبدينه من مسؤولية وحرص على الاستفادة من التجربة، معربة عن تطلعها إلى نقل المعارف والخبرات المكتسبة إلى فرق عملهن ومؤسساتهن، بما يدعم تطوير الأداء وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

وشمل البرنامج جلسات وورش عمل قدمها قياديون وخبراء وأكاديميون، تناولت بناء الهوية القيادية، وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات في مختلف الظروف، والعمل الجماعي، والتغيرات التكنولوجية، إلى جانب جلسات للتقييم أتاحت للمشاركات تعزيز تجاربهن واستخلاص الدروس منها وتطوير قدراتهن القيادية.



وفي سياق متصل، رافقت سعادة نعيمة أهلي المنتسبات في جولة داخل حرم هالت آشريدج، تعرّفن خلالها على أقسام الجامعة ومرافقها وتخصصاتها التعليمية والتدريبية، واطلعن على بيئتها التعليمية وممارساتها في تطوير القيادات، بما يتيح لهن الاستفادة من الخبرات المكتسبة وتطبيقها في بيئات عملهن.