لطيفة بنت محمد تبحث تعزيز التعاون مع عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الشركات الرائدة في كوريا

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة المؤسسات والشركات الرائدة في جمهورية كوريا الجنوبية، وبحثت معهم فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والثقافة والصناعات الإبداعية والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك ضمن زيارة سموّها إلى سيؤول على رأس وفد رفيع المستوى.

والتقت سموّها معالي تشي كيو جين، وزير التعليم في جمهورية كوريا، واطلعت على التجربة الكورية في تطوير منظومة التعليم ومواكبة التحولات المعرفية والتكنولوجية، وناقشت معه توسيع آفاق التعاون بين المؤسسات التعليمية في البلدين، والاستفادة من التجارب والممارسات المبتكرة للارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته.

كما التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، معالي تشي وي يونغ، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، واستعرضت معه فرص تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية، وسبل بناء شراكات مستدامة تدعم نمو هذه القطاعات وازدهارها، وتثري الحراك الثقافي والإبداعي لدى الجانبين.

وفي إطار الاطلاع على التجربة الكورية في التحول الرقمي، التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، تشون هيون جون، المدير العام لمكتب المدينة الرقمية في حكومة سيؤول الحضرية، وبحثت معه أبرز الحلول التقنية المبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة المدن.

وزارت سموّها شركة "بينك فونغ"، والتقت كيم مين سوك، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، واطلعت على تجربتها في إنتاج المحتوى الإبداعي والترفيهي الموجّه للأطفال، وتوظيف الوسائط الرقمية والابتكار في تطوير محتوى يحقق انتشاراً عالمياً، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الإبداعية والمحتوى الرقمي.

كما التقت سموّها، كو يون جو رئيس مركز الإستراتيجية العالمية في مجموعة "إل جي"، وذلك خلال زيارتها لمجمع "إل جي للعلوم"، حيث تعرفت إلى منظومة البحث والتطوير لدى المجمع، وجهوده في توظيف التقنيات المتقدمة وتحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات وحلول عملية.

حضر اللقاءات والزيارات الميدانية كلٌ من، معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد المرافق لسموّها وكبار المسؤولين في الحكومة الكورية.