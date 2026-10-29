تحت رعاية رئيس الدولة... انطلاق مهرجان الشيخ زايد غدا في الوثبة



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق في الرابعة من عصر (الجمعة) فعاليات مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، إيذاناً بانطلاق موسمه الجديد 2026-2027، الذي يمتد على مدى 135 يوماً حتى 13 مارس 2027.

ويقدم المهرجان برنامجاً متكاملاً يضم فعاليات ثقافية ورياضية وفنية وترفيهية ومجتمعية، بمشاركة عشرات الدول، ونخبة من الفنانين الإماراتيين والعرب، إلى جانب عروض جماهيرية وتجارب تفاعلية وأنشطة عائلية متنوعة، بما يعزز مكانته وجهة رئيسية للزوار من داخل الدولة وخارجها.

ويواصل المهرجان، في موسمه الجديد، تجسيد رؤيته القائمة على إبراز الهوية الوطنية الإماراتية والانفتاح على ثقافات العالم، من خلال تجربة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والفنون والترفيه والرياضة، وتوفر منصة للتواصل الحضاري والتبادل الثقافي بين الشعوب.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان اكتمال الاستعدادات لاستقبال الزوار، مشيرة إلى أن الموسم الجديد يتضمن العديد من الإضافات والتحديثات التي تستهدف إثراء تجربة الجمهور، وتقديم خيارات متنوعة تلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، بما يعزز مكانة المهرجان بوصفه إحدى أبرز الوجهات العائلية والثقافية في الدولة.

ويشهد حفل الافتتاح عروضاً احتفالية متنوعة تشمل المجسمات الضخمة، والعروض الفنية التي تقدمها الفرق المشاركة من مختلف دول العالم، إلى جانب عروض مسرح النافورة، والموسيقى التراثية والعسكرية، والمسابقات الفلكلورية، والأنشطة الترفيهية، وعروض الألعاب النارية التي تعد من أبرز الفعاليات الجماهيرية في المهرجان.

وتتواصل الفعاليات طوال الموسم عبر مجموعة واسعة من التجارب التفاعلية، من بينها عروض الليزر، وسوق الوثبة العائم، ومحمية النوادر، وغيرها من الوجهات التي تجمع بين الترفيه والاستكشاف.

وتحضر الهوية الإماراتية في مختلف أرجاء المهرجان من خلال أجنحة حضارة الإمارات، والقرية التراثية، والسوق الشعبي، والحرف اليدوية، والعروض الحية التي تجسد ملامح الحياة الإماراتية الأصيلة، وتتيح للزوار التعرف إلى تاريخ الدولة وثقافتها وموروثها الوطني.

وفي المقابل، تقدم أجنحة الدول المشاركة برامج متنوعة تعكس ثقافات الشعوب وعاداتها وفنونها، إلى جانب منتجاتها ومأكولاتها التقليدية، بما يعزز قيم التلاقي الحضاري والتبادل الثقافي.

ويشهد المهرجان مشاركة واسعة لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، التي تستعرض خدماتها ومبادراتها عبر أجنحة متخصصة، من بينها الأرشيف والمكتبة الوطنية، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومجالس أبوظبي، وهجن الرئاسة، وشرطة أبوظبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومركز السلوقي العربي، والصقارة، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

وتقدم مدينة الألعاب هذا الموسم مجموعة جديدة من الألعاب والتجارب المعززة بتقنيات الواقع الافتراضي، إلى جانب أنشطة ترفيهية ومغامرات تناسب مختلف الأعمار، بما يوفر خيارات متنوعة للأطفال والشباب والعائلات ضمن بيئة ترفيهية متكاملة.

كما يتضمن الموسم برنامجاً فنياً متنوعاً يشمل حفلات وعروضاً موسيقية، ومهرجانات متخصصة، واحتفالات وطنية، وفعاليات رياضية وترفيهية تستمر طوال فترة إقامة المهرجان.