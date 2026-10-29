نيابة عن رئيس الدولة.. سعيد الهاجري يشارك في قمة موسكو للدول المصدرة للغاز



نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عُقدت في العاصمة الروسية موسكو، والتي استضافها فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين رفيعي المستوى من الدول المشاركة، تزامناً مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمنتدى.

وأكد معالي سعيد الهاجري على نهج دولة الإمارات الاستراتيجي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مشدداً على أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار طويل الأجل، والابتكار التكنولوجي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار معاليه في كلمته إلى مكانة دولة الإمارات الرائدة كشريك عالمي موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، انطلاقاً من خبرتها الراسخة في تطوير موارد الطاقة التقليدية، وتحقيق التقدم في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، وتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات الهادفة إلى خفض الانبعاثات.

وشدد معاليه على أهمية الغاز الطبيعي في توفير الطاقة لمختلف الصناعات ودعم توليد الكهرباء، وتعزيز التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما في ظل تطور الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات المتقدمة والتي تسهم في زيادة الطلب على مصادر الطاقة.

كما سلط معاليه الضوء على دور الاستثمار المستدام والابتكار والحوار البنّاء بين المنتجين والمستهلكين، بما يضمن قدرة منظومات الطاقة العالمية في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ويهدف نهج دولة الإمارات الشامل إلى تعزيز موثوقية الطاقة بالتوازي مع خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي والذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك الأهداف العالمية المتمثلة في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

وسلط معاليه الضوء على الترابط الوثيق بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك مساهمة الغاز الطبيعي في إنتاج الأسمدة وتحلية المياه. وأشار معاليه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، باعتباره فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وحشد الاستثمارات وتسريع وتيرة إيجاد حلول عملية لإدارة المياه على نحو مستدام.

واعتمدت القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز «إعلان موسكو»، الذي أكد على أهمية استقرار أسواق الغاز الطبيعي والاستثمار والتقدم التكنولوجي والتعاون الدولي.

كما أشار الإعلان إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 المقرر عقده في أبوظبي، ضمن إطار الجهود الدولية الأوسع التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.