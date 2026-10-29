تطوير قدرات 250 كفاءة وطنية في الذكاء الاصطناعي



ينظم مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة سامسونغ جلف للإلكترونيات، النسخة الجديدة من «برنامج سامسونغ للابتكار 2026»، بمشاركة أكثر من 250 كفاءة وطنية من دولة الإمارات، بهدف تطوير قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة والتعلّم العميق، وإعداد كفاءات تمتلك المعارف والخبرات التكنولوجية اللازمة للمساهمة في تطوير حلول مبتكرة، ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاعات الحيوية، بما يعزز تنافسية المواهب الإماراتية في الاقتصاد الرقمي.

ويأتي تنظيم البرنامج بالتزامن مع يوم «الإمارات تبرمج»، الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المهارات الأساسية للمستقبل، وتوسيع فرص الشباب في اكتساب الخبرات العملية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، وتمكين الأجيال الجديدة، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في صناعة المستقبل الرقمي.

تجربة تعليمية

ويوفر البرنامج تجربة تعليمية متكاملة، تجمع بين المعرفة النظرية والتدريب التقني، بما يمكّن المشاركين من الانتقال من استيعاب المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي إلى توظيفها في التطبيقات العملية، من خلال منهج تدريبي متخصص يشمل البرمجة بلغة «بايثون» ومكتباتها البرمجية، والاحتمالات والإحصاء، وتعلّم الآلة والتعلّم العميق، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية وتقنية متقدمة لدى المشاركين، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتخصص والعمل والابتكار في المجالات التكنولوجية.

وتشهد نسخة 2026 إضافة مسار تدريبي متخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتيح للمشاركين التعرف إلى أحدث تطبيقاته واستكشاف إمكاناته في تطوير الحلول الرقمية، واكتساب مهارات نوعية في استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتهم للمساهمة في تطوير تطبيقات تلبي الاحتياجات المستقبلية.

مستقبل الابتكار

وقال شافي عالم، رئيس مجموعة التسويق المؤسسي والأعمال المباشرة إلى المستهلكين في سامسونغ جلف للإلكترونيات: «يمثل برنامج سامسونغ للابتكار 2026 امتداداً لالتزامنا بتمكين الشباب الإماراتي من المهارات والمعارف التي تتيح لهم مواكبة التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، وتعزيز قدرتهم على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول عملية ومبتكرة».

وأضاف: «نحرص من خلال تعاوننا مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات على توفير فرص تعليمية وتدريبية نوعية، تسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، ودعم طموحات دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة».

شراكة مستمرة

ويأتي البرنامج ضمن مبادرات سامسونغ العالمية للمسؤولية المجتمعية، الهادفة إلى تمكين الشباب من المهارات التكنولوجية، وتوسيع فرصهم في مجالات العلوم والابتكار، ويجسد التعاون المستمر بين مكتب الذكاء الاصطناعي وسامسونغ نموذجاً للشراكات الحكومية مع القطاع الخاص في تنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة تعليمية، تواكب متطلبات المستقبل، وتعزز الاستثمار في المواهب الإماراتية.

ويعكس تنظيم البرنامج ضمن فعاليات «الإمارات تبرمج» تكامل الجهود الوطنية والمؤسسية في نشر ثقافة البرمجة، وتعزيز المعرفة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحويل المهارات الرقمية إلى فرص حقيقية للتعلم والتطوير والابتكار، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.