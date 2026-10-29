63 فريقاً من 26 دولة في الهاكاثون العالمي للمياه



أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن إدراج 63 فريقاً من 26 دولة ضمن القائمة المختصرة للهاكاثون العالمي للمياه 2026، الذي تنظمه الجامعة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، وذلك في إطار أهداف المنافسة الدولية التي تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية الملحّة في مجال المياه، وذلك بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال.

وتضم القائمة 45 فريقاً من خارج دولة الإمارات، يشكّلون 71 % من إجمالي الفرق المختارة، حيث تتوزع مشاريع هذه الفرق على ستة مجالات للابتكار في قطاع المياه، تربط الكفاءات الواعدة من مختلف أنحاء العالم بالأولويات المشتركة في مجالات الأمن المائي، وكفاءة استخدام الموارد، والقدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي.

وجاء اختيار الفرق الـ 63 من بين 238 فريقاً من 56 دولة سجلت للمشاركة في الهاكاثون، وتعكس جنسيات الفرق المشاركة امتداد المبادرة على المستوى الدولي، حيث تشمل دولاً من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية.

ويقود تنظيم الهاكاثون مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة، بالشراكة مع «منظمة اليونيسكو»، ومبادرة «الشباب من أجل المياه»، إحدى المبادرات الرئيسة لليونيسكو، ويهدف إلى إشراك المبتكرين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم في الجهود العالمية المعنية بالمياه، وإتاحة الفرصة لتطوير الأفكار الواعدة، وتقييمها وعرضها على المستوى الدولي.

وستنتقل الفرق المدرجة ضمن القائمة إلى المرحلة التالية من التقييم، مع التركيز على قوة الأسس العلمية للحلول المقترحة، وإمكانات تطبيقها عملياً.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة، إن مشاركة الفرق المدرجة ضمن قائمة الهاكاثون العالمي للمياه من 26 دولة، تعكس أهمية التعاون الدولي في دفع عجلة الابتكار في مجال المياه، وتربط جامعة خليفة، من خلال هذا الهاكاثون، الكفاءات الواعدة بالخبرات العلمية، فيما تتيح لها فرصاً لتطوير حلول تستجيب للتحديات المشتركة في مجال المياه.

وقال البروفيسور شادي وجيه حسن رئيس كرسي اليونيسكو للمرونة المائية العالمية والابتكار والحلول المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة «الشباب من أجل المياه»، رئيس الهاكاثون العالمي للمياه، مدير مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة، إن الانضمام إلى قائمة الهاكاثون العالمي للمياه، يتيح فرصة للفرق لإبراز الجودة العلمية والتقنية لأفكارها، وتوضيح كيفية تطبيقها لمعالجة تحديات المياه الفعلية، وقد شجّع الهاكاثون المشاركين على مراعاة قوة الأسس العلمية، إلى جانب قابلية الحلول للتطبيق والتوسع وإمكانات اعتمادها.

وسيتم الإعلان عن الفرق العشرة المتأهلة للنهائيات في 6 نوفمبر المقبل، على أن يُعلَن عن الفرق الفائزة بالهاكاثون في ديسمبر، بالتوازي مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، حيث سيتاح للفرق المتأهلة الفرصة لاستعراض الحلول المقترحة أمام نخبة من الباحثين وصناع السياسات، وممثلين عن القطاع الصناعي وقطاع الأعمال من مختلف أنحاء العالم.