محمد بن راشد: الأجيال العربية الجديدة تبشر بالخير وتجدد الأمل باستئناف الحضارة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الأجيال العربية الجديدة تبشر بالخير وتبعث على التفاؤل وتجدد الأمل باستئناف الحضارة.

ودون سموه في حسابه على منصة "إكس" : "شهدت اليوم فعاليات تحدي القراءة العربي في موسمه العاشر .. أكبر مسابقة في العالم للقراءة .. شارك بها أكثر من 40 مليون طالب من 138 ألف مدرسة في ستين دولة حول العالم.

وأضاف سموه: "ألف مبروك للطالبة ميار عثمان من جمهورية مصر العربية فوزها بالمركز الأول في الموسم العاشر .. والطالبة غزل رشاد من فلسطين في المركز الثاني والطالب ريان الزكري من المملكة العربية السعودية في المركز الثالث ".

وتابع سموه: "وتهانينا لجميع الطلاب المشاركين وجميع المشرفين وعددهم أكثر من 161 ألف مشرف .. ساهموا معنا في نشر ثقافة القراءة في الأجيال العربية الجديدة .. جيل يبشر بالخير .. وجيل ويبعث على التفاؤل .. ويجدد الأمل باستئناف الحضارة ".