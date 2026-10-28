محمد بن خليفة: مناسبة وطنية نحتفي فيها بإرث الشيخ زايد وقيمه

أشاد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد يوم السابع من شهر يناير من كل عام «يوم زايد المؤسس»، مناسبة وطنية سنوية للاحتفاء بسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، «طيب الله ثراه»، وإرثه وقيمه، وتناقلها وترسيخها عبر الأجيال.

وأكد سموه في كلمة له بهذه المناسبة الوطنية أن «يوم زايد المؤسس» محطة وطنية بارزة لترسيخ سيرة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإرثه، وتعزيز الارتباط به بوصفه مصدراً للقيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات، ومواصلة الاسترشاد بها لبناء مستقبل الوطن وتعزيز رفاه شعبه.

ونوه سموه بمعاني ودلالات هذه المناسبة الوطنية الجامعة التي تتيح للمؤسسات والجهات المجتمعية والمدارس والأسر والأفراد التفاعل مع إرث المؤسس وقيمه عبر مبادرات وأنشطة وبرامج تفاعلية، وترجمتها إلى ممارسات حيّة وعملية يمتد أثرها الإيجابي على مدار العام، وتعميق الوعي بسيرة الشيخ زايد وقيادته وقيمه حول العالم، ليبقى إرثه مصدراً مستمراً للإلهام على المستويين المحلي والدولي.

وحث سموه أبناء الوطن والمقيمين على أرضه على معايشة إرث الشيخ زايد وجدانياً وتجسيد قيمه في حياتهم، وفهم هذا الإرث كونه مصدراً للقيم والمبادئ التي أسهمت في تشكيل دولة الإمارات، وما تحمله هذه القيم من معانٍ متجددة تعزز إسهام الشباب في صياغة مستقبل الوطن.

وأكد سموه في ختام كلمته أن سيرة الشيخ زايد ومبادئه ستبقى حاضرة في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه جيلاً بعد جيل، يستلهمون منها قيم الانتماء والمسؤولية والولاء للوطن وقيادته.