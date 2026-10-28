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طحنون بن زايد: إرث الوالد المؤسس يبقى مرجعاً وطنياً تتجدد به الرؤية

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البيان

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن «يوم زايد المؤسس» ترسيخ لرؤية حكيمة جعلت من الوحدة أساساً للقوة، ومن الحكمة والبصيرة والطموح نهجاً لبناء المستقبل.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عن «يوم زايد المؤسس» ترسيخ لرؤية حكيمة جعلت من الوحدة أساساً للقوة، ومن الحكمة والبصيرة والطموح نهجاً لبناء المستقبل.

إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يبقى مرجعاً وطنياً تتجدد به الرؤية، وتترسخ من خلاله القيم السامية التي قامت عليها دولة الإمارات، لتواصل الأجيال المقبلة مسيرة الوطن المباركة نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار».