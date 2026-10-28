سيف بن زايد: «يوم زايد المؤسس» وفاء الابن وحكمة القائد وأمانة العهد



أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «يوم زايد المؤسس» وفاء الابن، وحكمة القائد، وأمانة العهد.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، في إعلانكم «يوم زايد المؤسس» وفاء الابن، وحكمة القائد، وأمانة العهد. أسّس زايد وطناً يعتز بإنسانه، وتقودونه سموكم إلى مستقبل يليق باسمه وطموحه. ولكم عهدنا أن نصون منجزه ونحمل رسالته ونبذل الغالي لتبقى الإمارات عزيزة آمنة، ويبقى اسم زايد مقترناً بكل مجد تحققه».