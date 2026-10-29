الإمارات والكويت تعقدان أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة



عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية في مدينة الكويت، تأكيداً لحرصهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي، والارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين.



وترأس وفد دولة الإمارات الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، فيما ترأس الوفد الكويتي سعادة السفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية.

وفي كلمتها الافتتاحية، نقلت الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموه بنجاح المشاورات في الارتقاء بالتعاون القنصلي الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وأكدت عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والتي تواصل ازدهارها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة. وأشارت إلى أن هذه العلاقات، التي تمتد جذورها لأكثر من خمسة عقود، تعكس حرصاً مشتركاً على تعميق التعاون والتكامل في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، أكدت على أهمية التعاون القنصلي في تلبية الاحتياجات المتنامية لمواطني البلدين، لا سيما في ظل ما يجمع الشعبين من روابط اجتماعية وثيقة وحركة تنقل متزايدة. ولفتت إلى تضاعف عدد الزوار من مواطني دولة الكويت إلى دولة الإمارات، وارتفاع عدد المواطنين الإماراتيين الزائرين لدولة الكويت إلى ثلاثة أضعاف خلال الفترة الماضية، بما يؤكد أهمية مواصلة التنسيق والارتقاء بالخدمات القنصلية.

وبناءً على ما تحقق في الدورات السابقة، شكّلت المشاورات فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التصديق الرقمي، وشؤون المواطنين، وخدمات الرعايا الأجانب. وركزت النقاشات على تبسيط الإجراءات، وتطوير الحلول الرقمية، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات القنصلية ورفع كفاءتها وجودتها.

وجددت تأكيد حرص دولة الإمارات على العمل الوثيق مع دولة الكويت الشقيقة لترجمة الأولويات المشتركة إلى مبادرات عملية تعزز التعاون القنصلي وتحقق منافع ملموسة لشعبي البلدين، بما يواكب تطلعات قيادتيهما.

واختُتمت المشاورات بتوقيع الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان والسفير عزيز رحيم الديحاني على محضر اجتماع الدورة الرابعة، بما يعكس الحرص المتواصل للجانبين على تطوير الشراكة القنصلية بينهما.

وضمّ وفد دولة الإمارات ممثلين عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.