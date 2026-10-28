شرطة دبي تحصد 3 جوائز دولية

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي ثلاث جوائز ضمن جوائز الرابطة الدولية لقادة الشرطة (IACP) لعام 2026، تقديراً لتميزها في مجالات حقوق الإنسان، وعلم النفس الشرطي والسلامة العامة، والقيادات الشرطية الشابة بفئة 40 تحت سن الـ40، في إنجاز يعكس تكامل جهودها في تطوير منظومة العمل الشرطي، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

وجاء الإعلان عن الجوائز على هامش المؤتمر والمعرض السنوي للرابطة الدولية لقادة الشرطة، والذي أُقيم في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة قادة الأجهزة الشرطية والأمنية وخبراء إنفاذ القانون من مختلف دول العالم.

وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن تحقيق هذا الإنجاز الجديد لشرطة دبي يأتي بفضل توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ودعمه المتواصل لتطوير منظومة العمل الشرطي وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، منوهاً بأن نيل هذه الجوائز إنما يؤكد سير شرطة دبي على المسار الصحيح في بناء منظومة شرطية تستشرف المستقبل، وتواكب التوجهات الحكومية، وتدعم توجهات دولة الإمارات في ترسيخ الريادة المؤسسية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز جودة الحياة، وبناء القدرات الوطنية.

وأشار إلى أن هذا التقدير الدولي يجسد نجاح شرطة دبي في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى ممارسات ومبادرات نوعية تجعل الإنسان محوراً للتطوير، وتعزز أمن المجتمع وثقته بالمؤسسة الشرطية.

وفازت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بجائزة «القيادة في مجال حقوق الإنسان»، تقديراً لجهودها في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية في العمل الشرطي، وتعزيز الشفافية والثقة المجتمعية، بما يجسد التزام شرطة دبي بحماية الحقوق وجعل احترام الإنسان ركيزة أساسية في أداء واجباتها.

وحصد مركز جودة الحياة جائزة «القيادة في علم النفس الشرطي والسلامة العامة»، تقديراً لمبادراته في دعم الصحة النفسية للعاملين، وتوظيف علم النفس في خدمة العمل الشرطي والسلامة العامة، بما يسهم في تعزيز جاهزية المنتسبين وقدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة.

كما نال الرائد حمد راشد جائزة «40 تحت 40»، باختياره ضمن قائمة تضم 40 من أبرز القيادات الشرطية الشابة دون سن الأربعين على مستوى العالم، تقديراً لإسهاماته المتميزة ودوره في تطوير العمل الشرطي، في إنجاز يعكس اهتمام شرطة دبي بتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وإتاحة الفرص أمامها للمبادرة والإبداع والمشاركة في صناعة المستقبل.