هزاع بن زايد: زايد سيبقى حاضراً في وجدان الإمارات جيلاً بعد جيل



أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيبقى حاضراً في وجدان الإمارات جيلاً بعد جيل، بما غرسه من قيم الوحدة والعطاء والإيمان بالإنسان والمستقبل.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، باعتماد السابع من يناير يوم زايد المؤسس يجسّد الوفاء لقائد أرسى دعائم الاتحاد، ووضع الأسس الراسخة لنهضة الوطن. سيبقى الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، حاضراً في وجدان الإمارات جيلاً بعد جيل، بما غرسه من قيم الوحدة والعطاء والإيمان بالإنسان والمستقبل».