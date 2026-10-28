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حمدان بن زايد: القائد المؤسس صاحب رؤية صنعت وطناً عظيماً

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حمدان بن زايد
حمدان بن زايد


أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد السابع من يناير «يوم زايد المؤسس»، مؤكداً أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب رؤية صنعت وطناً عظيماً، وجعلت الإنسان أساس نهضته وغايتها.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «السابع من يناير.. (يوم زايد المؤسس)، الذي وجّه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماده مناسبة وطنية، نحتفي بها كل عام، تجسد إرثاً راسخاً، وقيماً تتوارثها الأجيال، ونهجاً ملهماً، لصناعة المستقبل. الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، صاحب رؤية صنعت وطناً عظيماً، وجعلت الإنسان أساس نهضته وغايتها».