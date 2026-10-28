حمد الشرقي: محطة وطنية خالدة وبصمة لوطن عظيم



أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن «يوم زايد المؤسس» محطة وطنية خالدة تتجدّد فيها مشاعر الفخر والوفاء لقائد غرس الاتحاد في القلوب، وجعل من الإمارات بيتاً واحداً يجمع أبناءه على المحبة والتلاحم، ووحّد الطموحات تحت راية وطن آمن ومزدهر.

وقال سموه إنه في هذا اليوم، نستحضر سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى دعائم الاتحاد، وغرس في نفوس أبنائه قيم العطاء والتسامح والتكاتف، وستظل مآثره شاهدة على مسيرة قائد آمن بأن الاتحاد قوة، وأن بناء الأوطان يبدأ بالإنسان، ويستمر بإخلاص أبنائه ووفائهم.

وأشار سموه إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، سيبقى إرثاً خالداً ونبضاً في وجدان الوطن، ونبراساً للأجيال في الولاء والانتماء، ورمزاً للحكمة والعزيمة والرؤية التي صنعت مجداً تفتخر به الإمارات بين الأمم.

وقال صاحب السمو حاكم الفجيرة إنه في يوم زايد، نجدّد العهد على صون مكتسبات الاتحاد، والتمسّك بالقيم التي أرساها، ومواصلة مسيرة المجد والعطاء بروح يملؤها الانتماء، مستلهمين من نهجه الحكيم عزيمتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، لتبقى الإمارات وطناً شامخاً، وراية خفّاقة بالعزّ، وامتداداً لإرث عظيم لا تغيب بصماته عن ذاكرة الوطن.