صقر غباش: محطة وطنية لتعزيز وعي الأجيال بقيم الاتحاد



أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن اعتماد يوم السابع من يناير من كل عام «يوم زايد المؤسس»، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجسد نهجاً وطنياً راسخاً في صون إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستحضار رؤيته الحكيمة التي أرست دعائم الاتحاد، ورسخت قيم الوحدة والتلاحم والعطاء والإنسانية، وشكلت الأساس المتين لمسيرة دولة الإمارات نحو التقدم والازدهار.

وقال معاليه في كلمه له بهذه المناسبة، إن تخصيص يوم وطني سنوي للاحتفاء بسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإرثه وقيمه يعكس عمق الوفاء للمؤسس، ويؤكد أن مسيرة الاتحاد مشروع حضاري متجدد يستمد قوته من رؤية قيادية آمنت بالإنسان، وجعلت من وحدته وتمكينه ورفاهه غاية التنمية وركيزة بناء المستقبل.

وأضاف معاليه أن «يوم زايد المؤسس» يحمل دلالات وطنية عميقة، إذ يجسد المعنى الأصيل لوطن تأسس بالعزيمة والإيثار، ويعزز الوعي بالأبعاد التاريخية والإنسانية للاتحاد، وما قام عليه من حكمة القيادة، وتغليب المصلحة الوطنية، والإيمان بأن وحدة الصف وتكامل الجهود هما أساس قوة الدولة واستدامة مكتسباتها.

وأشار معاليه إلى أن ترسيخ إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وجدان الأجيال مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تحويل القيم التي أرساها، وفي مقدمتها التسامح والتعايش والتكافل والعمل والعطاء والمسؤولية، إلى ممارسات حية تنعكس في سلوك الأفراد وأداء المؤسسات، وتسهم في تعزيز تماسك المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية.

وأكد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لتمكين الشباب من استلهام تجربة المؤسس وفهم رؤيته في بناء الدولة، بما يعزز انتماءهم الوطني، ويرسخ لديهم الثقة بقدرتهم على مواصلة مسيرة التنمية، والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، مستندين إلى إرث وطني ثري يجمع بين أصالة المبادئ وطموح الإنجاز.

وأكد معاليه أن «يوم زايد المؤسس» عهد متجدد بمواصلة المسيرة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصون المكتسبات الوطنية، وتعزيز مسيرة الاتحاد، وترسيخ القيم التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً في الوحدة والتسامح والتنمية، بما بجسد إرث المؤسس وتطلعات قيادتنا الرشيدة وطموحات أجيال المستقبل.

ودعا معالي صقر غباش الله تعالى أن يتغمد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يواصل الوطن مسيرته المباركة نحو مزيد من التقدم والازدهار.