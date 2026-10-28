«تاكسي دبي والوطني» تجددان اتفاقية «هلا» 5 سنوات



أعلنت شركة تاكسي دبي (الشركة)، والتاكسي الوطني وشركة «هلا»، أول مشروع مشترك محلي لحجز المركبات الإلكتروني بين هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشركة «كريم»، عن تجديد اتفاقيتهما الاستراتيجية لمدة خمس سنوات إضافية.

ويُكرّس هذا التجديد شراكةً محورية أسهمت منذ إطلاق «هلا» عام 2019، بدورٍ بارز في دعم مسيرة التحول الرقمي لقطاع مركبات الأجرة في دبي، كما يؤكد التزام الجانبين بمواصلة تطوير هذه المسيرة معاً خلال مرحلتها المقبلة.

وبموجب الاتفاقية المجددة، ستتيح شركة تاكسي دبي وشركة التاكسي الوطني، أكثر من 7,700 مركبة أجرة، باستثناء أسطول المطار، للحجز عبر «هلا» من خلال تطبيق «كريم»، بما يعزز نطاق عمليات المنصة التي تضم أكثر من 26,000 كابتن، و13,000 مركبة أجرة مسجّلة عليها.

ومنذ انطلاق هذه الشراكة، تم حجز ما يقارب 120 مليون رحلة عبر «هلا» لدى شركتي تاكسي دبي والتاكسي الوطني، ما يعكس المكانة التي رسختها المنصة، كإحدى أبرز قنوات الوصول إلى خدمات مركبات الأجرة في دبي لدى السكان والزوار.

وباعتبارها منصة محلية للتنقل، كانت «هلا» من أوائل المبادرات من نوعها في الشرق الأوسط التي دمجت، على نطاق واسع، أسطول مركبات الأجرة في الإمارة ضمن تطبيق حجز تابع للقطاع الخاص.

واليوم، تُعد «هلا» من أكثر منصات الحجز الإلكتروني رسوخاً واستمراراً في المنطقة، حيث تجمع بين أنظمة إدارة مركبات الأجرة والخبرات التشغيلية التي تتمتع بها شركة تاكسي دبي، وتقنيات الحجز الإلكتروني التي توفرها «كريم»، بما أحدث نقلة نوعية في طريقة حجز المتعاملين لمركبات الأجرة والاستفادة من خدماتها في مختلف أنحاء دبي.