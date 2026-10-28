كيف أصبحت «الدرون» أداة جديدة لتنفيذ المساكن؟

لم يعد تقييم جودة تنفيذ المشاريع السكنية يعتمد فقط على الجولات الميدانية أو التقارير التقليدية. فمع التطور المتسارع في التقنيات الرقمية، ظهرت أدوات جديدة تمنح فرق العمل رؤية أشمل وأكثر دقة لما يحدث داخل مواقع البناء. ومن أبرز هذه الأدوات الطائرات دون طيار «الدرون»، التي انتقلت خلال سنوات قليلة من كونها وسيلة لالتقاط الصور الجوية إلى عنصر فاعل في تحسين جودة التنفيذ، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة إدارة المشاريع.

وقد يعتقد البعض أن دور هذه الطائرات يقتصر على التقاط صور جميلة للمشاريع، إلا أن الواقع أصبح مختلفاً تماماً. فهي توفر اليوم معلومات دقيقة عن تقدم الأعمال، وتساعد على مقارنة ما يجري تنفيذه بالمخططات المعتمدة، وتمكّن فرق العمل من متابعة المواقع الكبيرة بسرعة وكفاءة يصعب تحقيقهما بالوسائل التقليدية وحدها. وبذلك، أصبحت السماء تقدم زاوية جديدة لفهم ما يجري على الأرض.

وفي تجارب عالمية عدة، أصبحت الطائرات دون طيار جزءاً من منظومة الإدارة الرقمية للمشاريع، حيث تُستخدم لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للمواقع، ورصد نسب الإنجاز، ومتابعة الأعمال في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتوثيق مراحل التنفيذ بصورة دورية. ولا يقتصر أثر ذلك على تحسين المتابعة، بل يمتد إلى رفع جودة القرارات، لأن توفر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب يمنح فرق العمل قدرة كبرى على معالجة التحديات قبل أن تتطور إلى مشكلات تؤثر في المشروع.

كما تسهم هذه التقنية في تعزيز السلامة داخل مواقع البناء. فبدلاً من إرسال فرق العمل إلى أماكن مرتفعة أو مناطق قد تنطوي على مخاطر، يمكن للطائرة تنفيذ أعمال الفحص والتوثيق من مسافة آمنة، مع توفير صور وبيانات تساعد المختصين على تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة. وهكذا، يصبح الابتكار وسيلة لحماية الإنسان قبل أن يكون وسيلة لزيادة الإنتاجية.

ولا تقتصر أهمية الطائرات دون طيار على متابعة التنفيذ، بل تمتد إلى تحسين جودة التخطيط نفسه. فالبيانات التي تُجمع بصورة منتظمة تساعد على تحليل سير العمل، ومقارنة الأداء الفعلي بالخطة الزمنية، ورصد أي انحرافات في مراحل مبكرة. ويمثل هذا التحول من رد الفعل إلى التوقع المبكر أحد أهم ملامح الإدارة الحديثة للمشاريع، حيث يصبح اتخاذ القرار قائماً على البيانات، لا التقديرات وحدها.

ومن الجوانب التي تشهد تطوراً متسارعاً أيضاً دمج الطائرات دون طيار مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور. فلم تعد المهمة تقتصر على التقاط البيانات، بل أصبحت الأنظمة قادرة على المساعدة في اكتشاف بعض الملاحظات، وتحليل التغيرات بين مراحل التنفيذ، وإعداد تقارير تدعم فرق العمل في متابعة الجودة والإنتاجية. ويعكس ذلك اتجاهاً عالمياً نحو بناء مواقع مشاريع أكثر اتصالاً واعتماداً على المعرفة الرقمية.

ويبقى الهدف من هذه التقنيات جميعها واحداً، وهو تحسين جودة المسكن الذي سيعيش فيه الإنسان. فالمستفيد الحقيقي من دقة المتابعة وسرعة اكتشاف الملاحظات ليس المشروع وحده، بل الأسرة التي ستسكن ذلك المنزل، والمجتمع الذي يعتمد على وجود بيئة عمرانية آمنة ومستدامة. وعندما تُستخدم التكنولوجيا بهذا المفهوم، فإنها تتحول من أدوات تقنية إلى وسائل تعزز الثقة في جودة ما يُبنى اليوم ليخدم أجيال الغد.

وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات دبي في تسخير التقنيات المتقدمة لدعم التنمية العمرانية، حيث تؤكد أجندة دبي الاقتصادية D33 أهمية توظيف الابتكار والاقتصاد الرقمي لرفع كفاءة القطاعات الحيوية وتعزيز تنافسيتها العالمية. كما تدعم خطة دبي الحضرية 2040 تطوير بيئة عمرانية ذكية ومستدامة، تعتمد على الحلول الرقمية لتحسين جودة المشاريع، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، والارتقاء بجودة الحياة.

وفي النهاية، لا تكمن قيمة الطائرات دون طيار في قدرتها على التحليق، بل في قدرتها على تقديم رؤية أوضح تساعد الإنسان على اتخاذ قرارات أفضل. فكل معلومة دقيقة تُجمع في الوقت المناسب قد تمنع خطأً، أو ترفع جودة التنفيذ، أو تحافظ على مورد، أو تعزز سلامة موقع العمل. وعندما تصبح التكنولوجيا أداة لبناء الثقة قبل أن تكون أداة للتصوير، فإنها تسهم في بناء مساكن أكثر جودة، ومدن أكثر كفاءة، ومستقبل عمراني أكثر استدامة.



مؤسسة محمد بن راشد للإسكان