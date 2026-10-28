فيصل بن الحسين يزور جناح الإمارات في «سوفكس الأردن»



زار الأمير فيصل بن الحسين، الجناح الوطني لدولة الإمارات، في اليوم الأول من معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس الأردن 2026»، حيث تجوّل في أرجاء الجناح واطّلع على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الدفاعية والأمنية التي تستعرضها الجهات المشاركة.

واستقبل الجناح 1,105 زوار، فيما يتواصل المعرض في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات حتى 29 أكتوبر الحالي.

ويُقام الجناح بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، ويضم نخبة من الجهات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، تشمل مجموعة إيدج (EDGE Group)، ومجموعة ملتي ليفل (Multi Level Group - MLG)، ونيكوماتيك (NICOMATIC)، وحبارى للدفاع والأمن (Houbara)، إلى جانب مجلتي «درع الوطن» و«الجندي» المتخصصتين في الشؤون الدفاعية والعسكرية، ويوفر الجناح منصة وطنية موحدة تتيح للجهات المشاركة التواصل المباشر مع الوفود العسكرية وممثلي الحكومات وقادة القطاع والمنظمات الدولية العاملة في مجالات الدفاع والأمن.

وتوافدت على الجناح في يومه الأول وفود رسمية من دول عربية وأجنبية عدة، ضمّت ممثلين عن المؤسسات العسكرية والقوات المسلحة والقوات البحرية ووحدات العمليات الخاصة وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الدفاعية، ولفت الجناح أنظار الخبراء والمتخصصين في الشؤون الدفاعية ومزودي التكنولوجيا وممثلي شركات القطاع، في تأكيد لمكانة المعرض منصةً للتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الدولية.

واستعرضت الجهات المشاركة مجموعة متنوعة من التقنيات والحلول المتقدمة، شملت الأنظمة ذاتية التشغيل، والحرب الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتقنيات الضربات الدقيقة، والاتصالات الدفاعية، وحلول الربط والتوصيل المتقدمة، والأنظمة الروبوتية، وتقنيات التنقل، وأنظمة التدريب والمحاكاة، وأبرزت المعروضات تنوع القدرات الصناعية والخبرات التكنولوجية التي تتمتع بها الجهات المشاركة، والتطور الذي تشهده الصناعات الدفاعية الإماراتية وحضورها على المستوى الدولي.

ووقّعت مجموعة إيدج في اليوم الأول مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، لبحث مجالات التعاون المحتملة واستكشاف فرص العمل المشترك مستقبلاً، بما يدعم تطوير العلاقات الصناعية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية.

واحتضن الجناح سلسلة من الاجتماعات جمعت مجموعة إيدج، ومجموعة ملتي ليفل، ونيكوماتيك، وحبارى للدفاع والأمن، بقادة القطاع وممثلي الحكومات والمؤسسات والشركات الدولية، تناولت آفاق التعاون المستقبلي وسبل تعزيز الشراكات في قطاعي الدفاع والأمن.

أما كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، فأجرت لقاءات ترويجية للمعارض الدفاعية والأمنية التي تنظمها المجموعة في أبوظبي، وفي مقدمتها معرض الدفاع الدولي «آيدكس» (IDEX)، ومعرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس» (UMEX)، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار» (ISNR).