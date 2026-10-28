«الهلال الأحمر» تبحث تطوير الأداء واستدامة العمل الإنساني



ترأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأربعاء بقصر السيف، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور خالد عبدالله بن شيبان المهيري، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس.وأكد سموه أن الدعم المتواصل الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يمثل الركيزة الأساسية لما حققته من إنجازات ومبادرات إنسانية وتنموية، وأسهم في ترسيخ مكانتها بين المؤسسات الإنسانية الرائدة إقليمياً ودولياً.

وقال سموه إن ما حققته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من إنجازات في ميادين العمل الإنساني يمثل مسؤولية متجددة لمواصلة العطاء، وتطوير المبادرات والبرامج التي تلبي احتياجات الفئات الأكثر تأثراً بالأزمات والكوارث، وتعزز قيم التضامن والتكافل الإنساني.

وشدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أهمية مواكبة الهيئة للتطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال تبني خطط استباقية ومبادرات نوعية تعزز سرعة الاستجابة وفاعلية التدخلات الإنسانية، وتضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية، وتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر التمويل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة واستمرارية البرامج والمبادرات الإنسانية.

وأشار سموه إلى أهمية تطوير آليات متابعة المشاريع وقياس أثرها الإنساني والتنموي، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الإنسانية.

وأكد سموه أن العمل الإنساني المستدام يتطلب الجمع بين الاستجابة للاحتياجات العاجلة وتبني مبادرات وبرامج تنموية تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف سموه أن الهيئة ماضية في أداء رسالتها الإنسانية النبيلة، مستندة إلى دعم القيادة الرشيدة، ومساندة المحسنين والشركاء، وجهود العاملين والمتطوعين، الذين يمثلون ركائز أساسية في نجاح مبادراتها وبرامجها داخل الدولة وخارجها.

واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على تقارير الأداء والإنجاز التي قدمها سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتضمنت أبرز نتائج البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية والتنموية خلال الفترة الماضية، ومستجدات المبادرات والمشاريع التطويرية للهيئة.

وبحث الاجتماع سبل تطوير أداء الهيئة وتعزيز جهودها الإنسانية والإغاثية والتنموية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب عدد من الموضوعات الاستراتيجية والمالية والإدارية الهادفة إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتعزيز الحوكمة والاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الهيئة ومبادراتها الإنسانية والمجتمعية.